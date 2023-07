Vidal no tuvo compasión con Sampaoli y lo atacó con todo: "Tuve un entrenador perdedor"

Tras casi un año como jugador de Flamengo, el chileno Arturo Vidal decidió continuar en Brasil, pero ahora vistiendo los colores del Athlético Parananese, casualmente ambos equipos se enfrentaron en la más reciente final de la Copa Libertadores de América.

El volante debutó con su nuevo equipo en la victoria de este fin de semana ante Bahía por el Brasileirao. Al término del mismo, Vidal entregó unas declaraciones donde recordó a Jorge Sampaoli de una forma poco agradable.

Resulta que ambos llegaron a coincidir en Flamengo luego de que el argentino fuera anunciado como su nuevo entrenador en abril de 2023. Además, compartieron plantel en la Selección de Chile que ganó la Copa América 2015 en su propio país.

Pese a ello, las palabras del mediocampista dejaron ver cierto recelo hacia Sampaoli tras la reciente etapa en el equipo carioca:

"Me siento feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que tuve un entrenador perdedor que no sabe apreciar a los jugadores. Eso quedó atrás. Jugué ahora, espero seguir jugando de inicio en los próximos partidos y mostrar todo lo que he hecho en mi carrera que es ganar", expresó el chileno tras su debut en Athlético Paranaense.