Un árbitro colombiano fue 'encarado' por un arquero de un equipo juvenil en la Copa Libertadores 2023. Pues en la edición sub 20 del torneo internacional, Bismark Santiago fue el juez central del partido Peñarol vs. Alianza Lima por la segunda fecha del grupo A, el cual fue ganado 4-1 por los Carboneros.

No obstante, sobre los 15 minutos de la primera parte, cuando el juego ya tenía arriba a los uruguayos, se presentó una acción que no es tan común en el fútbol juvenil, teniendo en cuenta que allí los jugadores acostumbran a no protestar tanto las decisiones arbitrales.

Pero en este caso, el árbitro barranquillero Bismark Santiago fue 'intimidado' por el arquero Randall Rodríguez, de Peñarol, luego de que el juez central le advirtiera que podría ser amonestado.

Y es que el arquero de 19 años aguardó la recomendación del juez para posteriormente decirle: "A mí no me me amenaces", teniendo en cuenta que no le gustó que el detalles del árbitro colombiano.

Asimismo, el guardameta preguntó: "¿No se puede hablar ahora?", y le sugirió a Santiago que dejó de sancionar una infracción, apuntando: "Es falta. Dejá de hablarme y cobrá la falta".