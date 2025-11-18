[Video] A rabiar; así cantaron el himno los jugadores de Colombia ante Australia

Este martes 18 de noviembre, la Selección Colombia enfrenta a su par de Australia en partido amistoso que sirve de preparación pensando en lo que será el Mundial 2026, allí, en el estadio Citi Field de Nueva York, sonó el himno nacional que como es costumbre fue cantado con emoción y sentimiento por parte de los jugadores.

El equipo ‘Tricolor’ liderado por James Rodríguez y Luis Díaz, saltó al campo de juego con la intención de seguir por la senda de la victoria tras lo que fue el 2-1 ante Nueva Zelanda, donde otra vez estos dos importantes jugadores fueron titulares.

