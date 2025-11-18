Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 21:02
[Video] A rabiar; así cantaron el himno los jugadores de Colombia ante Australia
El equipo 'Tricolor' afronta su segundo partido amistoso en esta fecha FIFA de noviembre.
Este martes 18 de noviembre, la Selección Colombia enfrenta a su par de Australia en partido amistoso que sirve de preparación pensando en lo que será el Mundial 2026, allí, en el estadio Citi Field de Nueva York, sonó el himno nacional que como es costumbre fue cantado con emoción y sentimiento por parte de los jugadores.
El equipo ‘Tricolor’ liderado por James Rodríguez y Luis Díaz, saltó al campo de juego con la intención de seguir por la senda de la victoria tras lo que fue el 2-1 ante Nueva Zelanda, donde otra vez estos dos importantes jugadores fueron titulares.
Así se cantó el himno nacional de Colombia ante Australia
El himno considerado como el segundo más lindo del mundo solo detrás de la 'Marsellesa' (himno de Francia), volvió a sonar en territorio estadounidense, esta vez en la ciudad de Nueva York, un lugar normalmente visitado por colombianos y que decidieron acompañar al equipo cafetero en este compromiso ante los australianos.
Durante el himno se observaron a los jugadores, cuerpo técnico y demás compatriotas en las graderías cantaron algunas de las estrofas de esta composición musical, en un estadio que fue decorado en ese momento con la bandera de Colombia, ofreciendo un ambiente todavía más emotivo.
La afición colombiana es reconocida en el mundo entero
Caracterizada por su entrega incondicional y su forma apasionada de vivir el fútbol, cada vez que la Selección Colombia juega, sin importar el lugar, miles de hinchas llenan las tribunas con cánticos, banderas y una energía que transforma cualquier estadio en una extensión del país.
Esa fuerza quedó evidenciada en el Mundial de Rusia 2018, donde la marea amarilla desbordó ciudades enteras, convirtiéndose en una de las hinchadas más numerosas y vibrantes del torneo.
De cara a la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, todo indica que el fervor colombiano volverá a sentirse con la misma intensidad. Las comunidades de colombianos en Norteamérica, sumadas a los seguidores que viajarán desde el país, auguran una presencia masiva en cada partido del equipo nacional.
