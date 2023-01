[Video] Adiós Melissa; Matías Mier hizo gol y se lo dedicó a su nueva novia; no hizo la M sino la V

Matías Mier fue uno de los jugadores de fútbol más mencionados durante el pasado reciente en Colombia, pues el volante ofensivo, quien se desempeñó en Independiente Santa Fe durante 2022, también fue mencionado por la presunta infidelidad y posterior separación de la periodista Melissa Martínez.

Tras esto, se confirmó la marcha del uruguayo en vista de que no era tenido en cuenta por el cuerpo técnico Cardenal y ahora defiende los intereses de Bhayangkara de la primera división de Indonesia; y en su primer partido con tal club, marcó gol.

Pues corrían los 34 minutos de la parte inicial en el juego en que Bhayangkara visitó a Persebaya, y se sancionó una pena máxima en favor de los 'forasteros', la cual fue ejecutada por Matías Mier.

El volante uruguayo de 32 años remató cruzado y con potencia a media altura, dejando sin opciones al golero de Persebaya y celebrando así su primera anotación en Indonesia en su primer partido oficial. No obstante en la celebración se aprecia como ya no hace una 'M' con sus manos, sino una 'V'... en definitiva Melissa (Martínez) no va más, ahora los goles serán dedicados a Valentina (Rendón).

Sin embargo, la alegría fue efímera para el equipo de Mier Codina, ya que siete minutos más tarde llegó el empate por intermedio de Rizky Ridho. Asimismo, en la segunda parte continuó el buen nivel de los locales y a los 85' llegó el gol de Paulo Victor Costa Soares, quien firmó el 2-1 definitivo.

Entre tanto, Matías Mier -a diferencia de lo que pasaba en Santa Fe- disputó los 90 minutos y se convirtió en uno de los mejores jugadores de su equipo, el cual volverá a jugar el próximo sábado 28 de enero ante Dewa United a partir de las 4:00 a. m. (hora de Colombia).

Video del primer gol de Matías Mier en Indonesia