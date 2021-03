VIDEO - Al 'Tino' Asprilla le rompieron el vidrio del carro y lo robaron en Bogotá

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la ciudad de Bogotá este jueves 18 de marzo y que tuvo como protagonista al exfutbolista Faustino 'tino' Asprilla. El exdelantero de la Selección Colombia dio a conocer a través de las sociales que fue víctima de un robo en el Parque de la 93 en el norte de la capital del país.

En dos historias de Instagram, Asprilla afirmó que cuando pasaba por el Parque de la 93 detuvo su vehículo para dirigirse a un cajero, sin embargo, cuando regresó al carro se dio cuenta que le había quebrado uno de los vidrios de los puestos de atrás y se le llevaron un bolso.

"Mire lo que me acaba de pasar en Bogotá, Parque de la 93. Me bajo a un cajero y me rompieron el vidrio, me sacaron un bolso que tenía atrás", indicó el 'Tino'.

Seguidamente, el hoy panelista de varios programas deportivos mostró su sorpresa con respecto al tiempo en que se demoraron los ladrones en llevar a cabo su acción, ya que según él solo se demoró un minuto.

"Un minuto me demoré y me había roto el vidrio y se me robaron un bolso", indicó.