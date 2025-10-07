[Video] Angustia en Selección Colombia: Lerma casi lesiona a James
La Tricolor se alista para los partidos amistosos frente a México y Canadá.
La Selección Colombia trabaja en Estados Unidos pensando en los partidos amistosos que disputará frente a México y Canadá en los próximos días. El entrenador Néstor Lorenzo citó a un grupo compuesto por 25 futbolistas.
Fueron pocas las figuras que no citaron a estos dos juegos de preparación pensando en el Mundial 2026, pues el entrenador procura darle minutos a futbolistas que habitualmente no son convocados a Eliminatorias.
Ya el grupo está completo en Estados Unidos, y trabaja de cara al partido del próximo sábado, y justamente en un entrenamiento que se llevó a cabo este martes 7 de octubre, hubo un incidente que por poco termina en lesión.
James Rodríguez casi sale lesionado en un entrenamiento de Selección Colombia
Cuando un grupo de futbolistas estaban jugando el popular 'bobito', quien estaba en el centro con el propósito de robar la pelota, era Jefferson Lerma, jugador que se barrió y lastimó a James Rodríguez.
Evidentemente no hubo intención alguna de Lerma en lastimar a James, pero lo hizo, pues el '10' de inmediato dejó a un lado el juego y se tiró al piso, donde recibió atención por parte del cuerpo médico de la Selección.
Aun así no se trató de un hecho de gravedad, pues luego de algunos minutos en el suelo y de que Lerma le ofreció disculpas a James, el jugador de León se levantó y volvió al entrenamiento.
Consecuentemente, no pasó de un susto para James Rodríguez y los integrantes de la Selección Colombia, quienes lo consideran pieza clave en esta plantilla, y seguramente tendrá minutos en los partidos amistosos.
Fechas y horarios de los próximos partidos de Selección Colombia
La Selección Colombia jugará ante México el sábado 11 de octubre a las 8:00 p. m. (hora colombiana), y lo volverá a hacer el martes 14 contra Canadá desde las 7:00 de la noche. Ambos partidos serán en Estados Unidos.
