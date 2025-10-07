[Video] Angustia en Selección Colombia: Lerma casi lesiona a James

La Selección Colombia trabaja en Estados Unidos pensando en los partidos amistosos que disputará frente a México y Canadá en los próximos días. El entrenador Néstor Lorenzo citó a un grupo compuesto por 25 futbolistas.

Fueron pocas las figuras que no citaron a estos dos juegos de preparación pensando en el Mundial 2026, pues el entrenador procura darle minutos a futbolistas que habitualmente no son convocados a Eliminatorias.

Ya el grupo está completo en Estados Unidos, y trabaja de cara al partido del próximo sábado, y justamente en un entrenamiento que se llevó a cabo este martes 7 de octubre, hubo un incidente que por poco termina en lesión.

James Rodríguez casi sale lesionado en un entrenamiento de Selección Colombia

Cuando un grupo de futbolistas estaban jugando el popular 'bobito', quien estaba en el centro con el propósito de robar la pelota, era Jefferson Lerma, jugador que se barrió y lastimó a James Rodríguez.