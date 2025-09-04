[Video] Argentina despidió a Messi con ovación en su último partido de Eliminatoria

La noche en Buenos Aires estuvo marcada por un ambiente cargado de nostalgia y emoción. Lionel Messi, símbolo indiscutido de la Selección Argentina, disputó en el estadio Más Monumental su último partido como anfitrión en las Eliminatorias Sudamericanas, un acontecimiento que dejó huella tanto en la cancha como en las tribunas.

Desde horas antes del encuentro frente a Venezuela, la pasión de la afición se hizo sentir. Calles y alrededores del estadio se tiñeron de celeste y blanco, con familias enteras portando banderas y camisetas. El ingreso del capitán al terreno de juego fue recibido con un estruendo de aplausos y cánticos que, lejos de ser una simple bienvenida, se convirtieron en una declaración de amor eterno hacia el número 10.

La Asociación del Fútbol Argentino preparó un reconocimiento que emocionó a todos los presentes. Imágenes de sus goles y celebraciones más recordadas se proyectaron en las pantallas gigantes, mientras el público coreaba su nombre. Messi, con gesto humilde y mirada vidriosa, agradeció con la mano levantada hacia cada rincón del estadio. La postal, sin dudas, reflejó la dimensión de un futbolista que pasó de ser cuestionado en sus inicios a convertirse en una figura intocable para el pueblo argentino.

Durante el desarrollo del compromiso, cada contacto del rosarino con el balón fue celebrado como si se tratara de un gol. Sus compañeros, conscientes del valor simbólico de la jornada, lo buscaron constantemente para involucrarlo en las jugadas de ataque. El resultado final quedó en un segundo plano, ya que el verdadero protagonista de la noche fue la comunión entre el ídolo y su hinchada.

El momento más íntimo llegó tras el pitazo final, cuando Messi se dirigió al público con palabras que erizaron la piel de todos. “Este estadio siempre me dio una energía única. Lo que vivimos hoy es algo que nunca voy a olvidar”, expresó con la voz quebrada, mientras las cámaras captaban el brillo de la emoción en sus ojos. Fue un instante que confirmó que incluso el más grande de todos no es ajeno a la fuerza del sentimiento colectivo.

La despedida en Núñez no solo significó el cierre de su camino como local en esta competencia, sino que también encendió la cuenta regresiva hacia el retiro. Con 39 años al llegar al Mundial de 2026, todo indica que esa cita en Estados Unidos, México y Canadá será el capítulo final de su gloriosa trayectoria. La expectativa es enorme, pues el planeta fútbol será testigo de cómo se despide una de las leyendas más grandes de la historia.

Lo vivido en el Monumental trascendió lo deportivo. Fue un acto de gratitud, un homenaje en vida a un jugador que llevó a la Argentina a la cima del mundo y que, con su talento, unió generaciones enteras. La noche frente a Venezuela quedará marcada como el inicio del adiós a una era irrepetible, donde Lionel Messi dejó de ser solo un futbolista para convertirse en un patrimonio emocional del deporte mundial.