[Video] Argentina no perdonó a Colombia: picante festejo tras la eliminación
Los jugadores de la albiceleste festejaron con una polémica referencia hacia el cuadro cafetero.
La Selección Colombia Sub-20 vivió un partido lleno de tensión y frustración en las semifinales de la Copa del Mundo frente a Argentina. Desde el inicio, el equipo dirigido por César Torres mostró orden táctico y valentía para enfrentar a un rival históricamente fuerte, pero un error en defensa terminó costando caro. La albiceleste aprovechó la desconcentración para romper el equilibrio del marcador, dejando a los cafeteros sin capacidad de reacción en el momento más crucial del encuentro.
Con el marcador en contra, la tricolor juvenil empezó a perder precisión y confianza en su juego. El tanto de Mateo Silvetti, al minuto 72, cayó como un golpe inesperado que desmoronó el planteamiento de Torres. Para empeorar el panorama, la lesión de Joel Canchimbo significó un duro golpe, ya que el atacante era el jugador más desequilibrante y el encargado de romper líneas con su velocidad. Sin su presencia, el conjunto colombiano se vio carente de profundidad y recursos ofensivos.
El desarrollo del partido tomó un giro determinante apenas nueve minutos después del gol. Una acción desafortunada cambió por completo el destino del duelo. Jhon Rentería, quien había ingresado por el lesionado Canchimbo, cometió una falta innecesaria que le costó la expulsión por doble amarilla. Su salida dejó al equipo con diez hombres y con escasas posibilidades de revertir la situación en los minutos finales.
La jugada de la tarjeta roja fue tan insólita como evitable. Rentería perdió la pelota ante un defensor argentino y, en su intento desesperado por recuperarla, lo tomó de la camiseta. El árbitro no dudó y le mostró la segunda amonestación, dejando a Colombia en inferioridad numérica. A partir de ese momento, la selección nacional se limitó a resistir los ataques rivales sin poder generar mayor peligro sobre la portería contraria.
Tras el pitazo final, la alegría invadió al conjunto argentino, que celebró su paso a la gran final con un gesto que generó controversia. En el camerino, los futbolistas festejaron entonando la canción “El ritmo que nos une”, la misma que la Selección Colombia lanzó junto al cantante Ryan Castro durante la Copa América 2024. El video del festejo se volvió viral y causó molestia entre los aficionados cafeteros por la evidente provocación.
La polémica aumentó al recordarse que en los cuartos de final, los albicelestes ya habían protagonizado otra celebración discutida. En esa ocasión, tras vencer a México, el grupo argentino salió del campo bailando y cantando una melodía alusiva al Chavo del Ocho, gesto que fue interpretado como una burla hacia su rival. Estas actitudes pusieron en el centro de la atención el comportamiento del equipo dirigido por Diego Placente, que ahora buscará el título mundial con el respaldo de su hinchada.
¿Se puede comparar a Néiser con Mastantuono?
Para el cuadro colombiano, la derrota dejó más preguntas que respuestas. La ausencia de Néiser Villarreal fue notoria, ya que el conjunto nunca logró consolidar su identidad ofensiva. A pesar de algunos destellos de calidad, el equipo careció de regularidad y profundidad en los metros finales. En las pocas oportunidades claras, la falta de serenidad impidió que llegara el gol del empate.
Con el sueño mundialista terminado, el próximo reto será medirse ante Francia, que cayó por penales frente a Marruecos. Los galos y los cafeteros se disputarán el tercer lugar, mientras que Argentina buscará coronarse campeona ante los africanos.
