[Video] Argentina no perdonó a Colombia: picante festejo tras la eliminación

El desarrollo del partido tomó un giro determinante apenas nueve minutos después del gol. Una acción desafortunada cambió por completo el destino del duelo. Jhon Rentería, quien había ingresado por el lesionado Canchimbo, cometió una falta innecesaria que le costó la expulsión por doble amarilla. Su salida dejó al equipo con diez hombres y con escasas posibilidades de revertir la situación en los minutos finales.

La jugada de la tarjeta roja fue tan insólita como evitable. Rentería perdió la pelota ante un defensor argentino y, en su intento desesperado por recuperarla, lo tomó de la camiseta. El árbitro no dudó y le mostró la segunda amonestación, dejando a Colombia en inferioridad numérica. A partir de ese momento, la selección nacional se limitó a resistir los ataques rivales sin poder generar mayor peligro sobre la portería contraria.

Tras el pitazo final, la alegría invadió al conjunto argentino, que celebró su paso a la gran final con un gesto que generó controversia. En el camerino, los futbolistas festejaron entonando la canción “El ritmo que nos une”, la misma que la Selección Colombia lanzó junto al cantante Ryan Castro durante la Copa América 2024. El video del festejo se volvió viral y causó molestia entre los aficionados cafeteros por la evidente provocación.

La polémica aumentó al recordarse que en los cuartos de final, los albicelestes ya habían protagonizado otra celebración discutida. En esa ocasión, tras vencer a México, el grupo argentino salió del campo bailando y cantando una melodía alusiva al Chavo del Ocho, gesto que fue interpretado como una burla hacia su rival. Estas actitudes pusieron en el centro de la atención el comportamiento del equipo dirigido por Diego Placente, que ahora buscará el título mundial con el respaldo de su hinchada.