[Video] Así fue el homenaje de Luis Díaz a Diogo Jota en pleno partido del Bayern

Gol de Luis Díaz con dedicatoria para Diogo Jota

Se cumplía el minuto 77 del partido cuando el jugador Gnabry en una jugada por el costado derecho del campo envió el balón sobre el área de punto penal y apareció el colombiano quien de cabeza marcó el segundo tanto del equipo.

Pero lo que llamó la atención fue que después de marcar el gol, Luis Díaz se fue hacia el costado derecho del tiro de esquina del arco rival y allí se sentó e hizo el gesto de estar jugando videojuegos, lo cual trasladó a los aficionados al portugués Diogo Jota.

La celebración que imitó el colombiano Díaz se convirtió en icónica gracias al jugador fallecido en un accidente de tránsito después de confesarse aficionado a los videojuegos y participar en varios torneos profesionales de FIFA durante la pandemia de Covid-19.

Por eso la posición de 'gamer' este sábado del colombiano recordó al que fue su compañero en el Liverpool y que lastimosamente falleció el pasado mes de julio junto a su hermano en carreteras españolas.