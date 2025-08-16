Actualizado:
[Video] Así fue el homenaje de Luis Díaz a Diogo Jota en pleno partido del Bayern
El deportista colombiano ganó su primer título con el equipo alemán.
Debut soñado para el futbolista colombiano Luis Díaz en el Bayern Múnich. En medio de su primer partido oficial con el equipo bávaro, el delantero marcó su primer gol y se coronó campeón de la Supercopa Alemana, el primer trofeo que se entrega en la nueva temporada.
Gol de Luis Díaz con dedicatoria para Diogo Jota
Se cumplía el minuto 77 del partido cuando el jugador Gnabry en una jugada por el costado derecho del campo envió el balón sobre el área de punto penal y apareció el colombiano quien de cabeza marcó el segundo tanto del equipo.
Pero lo que llamó la atención fue que después de marcar el gol, Luis Díaz se fue hacia el costado derecho del tiro de esquina del arco rival y allí se sentó e hizo el gesto de estar jugando videojuegos, lo cual trasladó a los aficionados al portugués Diogo Jota.
La celebración que imitó el colombiano Díaz se convirtió en icónica gracias al jugador fallecido en un accidente de tránsito después de confesarse aficionado a los videojuegos y participar en varios torneos profesionales de FIFA durante la pandemia de Covid-19.
Por eso la posición de 'gamer' este sábado del colombiano recordó al que fue su compañero en el Liverpool y que lastimosamente falleció el pasado mes de julio junto a su hermano en carreteras españolas.
Golazo de Luis Diaz y dedicatoria a Diogo Jota. Son lagrimas de macho.😭♥️ pic.twitter.com/icnYbJLa9D— The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) August 16, 2025
Luis Díaz demostró que recuerda a su amigo en Liverpool
En las redes sociales aplauden el gesto del colombiano para recordar a Diogo y hacerle también un homenaje en un momento en el que 'lucho' se estrenaba con su nuevo equipo y sumar un nuevo título para su palmarés.
El próximo fin de semana será el debut del colombiano en la Bundesliga con el Bayern Múnich, cuando se midan ante el Leipzig el viernes 22 de agosto a partir de las 1:30 p.m. hora de Colombia.
