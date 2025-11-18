Actualizado:
[Video] Así fue la lesión de rodilla del árbitro Wilmar Roldán
El juez central antioqueño no estaría disponible para los cuadrangulares ni las finales de Liga y Copa Betplay.
El árbitro antioqueño Wilmar Roldán sufrió una lesión que lo dejará por fuera de los cuadrangulares semifinales y de las finales de la Liga y la Copa Betplay. La noticia fue revelada inicialmente por el narrador Eduardo Luis López en La FM más Fútbol, donde informó que el juez no estaría disponible para dirigir en el cierre de la temporada.
Horas más tarde, este martes 18 de noviembre, el programa 'Saque Largo' de Win Sports mostró el momento exacto en el que Roldán se lesionó. Las imágenes corresponden al partido Cúcuta Deportivo vs Jaguares, jugado el pasado 11 de noviembre por la tercera fecha del grupo A de los cuadrangulares del Torneo Betplay 2025-II.
En dicho compromiso, Roldán quedó mal ubicado durante una jugada ofensiva y terminó chocando con un futbolista. El impacto se dio directamente sobre su rodilla derecha y, de inmediato, se vio al árbitro manifestar dolor, aunque continuó pitando y no amagó con salir del campo.
Tras los exámenes médicos posteriores, se confirmó que el central padece una lesión de rodilla que requiere recuperación y cuidados especiales. Por esta razón, no podrá estar disponible para lo que resta del año deportivo.
El diagnóstico implica que Roldán se perderá los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II, así como las finales tanto de Liga como de Copa. Su ausencia representa un golpe importante para el arbitraje colombiano, especialmente en instancias donde se suele recurrir a los jueces de mayor trayectoria.
A sus 45 años, Wilmar Roldán es considerado por muchos como el mejor árbitro del país desde hace varias temporadas. Su experiencia en torneos nacionales e internacionales lo ha posicionado como una de las figuras más confiables del arbitraje sudamericano.
Esta lesión se produce en un momento crucial del calendario, donde la demanda por árbitros de élite es alta y la presión sobre cada decisión aumenta. Sin Roldán disponible, la Comisión Arbitral deberá designar a otros jueces para los compromisos más determinantes de la recta final.
Por ahora, se espera que Roldán inicie su proceso de recuperación con la intención de regresar plenamente en 2026, una vez supere la molestia y reciba el alta médica correspondiente.
El video del momento en que se lesionó Wilmar Roldán lo puede ver aquí, o en el perfil de X de Win Sports.
