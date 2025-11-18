[Video] Así fue la lesión de rodilla del árbitro Wilmar Roldán

El árbitro antioqueño Wilmar Roldán sufrió una lesión que lo dejará por fuera de los cuadrangulares semifinales y de las finales de la Liga y la Copa Betplay. La noticia fue revelada inicialmente por el narrador Eduardo Luis López en La FM más Fútbol, donde informó que el juez no estaría disponible para dirigir en el cierre de la temporada.

Horas más tarde, este martes 18 de noviembre, el programa 'Saque Largo' de Win Sports mostró el momento exacto en el que Roldán se lesionó. Las imágenes corresponden al partido Cúcuta Deportivo vs Jaguares, jugado el pasado 11 de noviembre por la tercera fecha del grupo A de los cuadrangulares del Torneo Betplay 2025-II.

En dicho compromiso, Roldán quedó mal ubicado durante una jugada ofensiva y terminó chocando con un futbolista. El impacto se dio directamente sobre su rodilla derecha y, de inmediato, se vio al árbitro manifestar dolor, aunque continuó pitando y no amagó con salir del campo.

Tras los exámenes médicos posteriores, se confirmó que el central padece una lesión de rodilla que requiere recuperación y cuidados especiales. Por esta razón, no podrá estar disponible para lo que resta del año deportivo.