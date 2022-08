[Video] Boca es un 'Cabaré': Peleas entre compañeros, escándalos y malos resultados

Una nueva fecha en el fútbol argentino dejo de todo. mientras River se paseó con una contundente goleada ante Newell's, del otro lado de la vereda, la cosa marcha peor cada día. Boca empató con Racing, pero mostró sus peores demonios en Avellaneda.

Después del final del primer tiempo, Boca había se vio muy superado por Racing. Los jugadores del xeneize se reunieron en el centro del campo y allí inició todo. Darío Benedetto le empezó a reclamara a sus compañeros, mientras las cámaras de televisión captaban el momento.

Aunque el delantero se tapó los labios para que no se entendiera lo que decía, una de sus principales quejas apuntó contra el peruano, Carlos Zambrano, defensor central del cuadro de la rivera.

Entre lo poco que se pudo entender del malentendido, una de las frases que salió fue: "dale boludo, yo me mato". Y siguió señalando: "Si nosotros estamos mirando cuando tiran los centros nos van a hacer un gol boludo". Así se marchó el plantel al camerino.

Una vez que el equipo salió para la segunda mitad, todo había estallado en el vestuario. Zambrano tenía su ojo izquierdo, con marcas rojas, mientras que el Pipa mostraba señas de violencia en su cuello.

Según la prensa argentina, la policía tuvo que intervenir para que le hecho no pasará a mayores, pero quedó en evidencia que las internas en el club están a la orden del día.

Después del compromiso, el 'Negro' Ibarra, DT del club declaró que era algo normal: "No tengo idea, también pudo haber sido algo del partido, jugó 90 minutos. Sé que hubo una discusión y nada más. No me preocupa que haya discusiones, siempre hubo discusiones en los planteles. Tiene que ser parte del fútbol, para mejorar tiene que haber discusiones".

Por ahora, todo queda a la espera de conocer más detalles. Sin embargo, es evidente que el manejo de Boca Juniors es cada día peor.