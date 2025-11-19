Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 17:40
[Video] Bolillo Gómez enciende furia en El Salvador; hubo fuerte cruce con hinchas
El entrenador colombiano no pudo obtener cupo al Mundial 2026 con 'La Selecta'.
Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez fue contratado por la Selección de El Salvador con el objetivo de obtener un cupo al Mundial 2026, sin embargo, el rendimiento del equipo no fue el esperado y terminó quedando eliminada del certamen orbital con fechas de anticipación.
Una situación lamentable para el entrenador colombiano y para los aficionados salvadoreños, que anhelaban ver a su equipo en un Mundial de fútbol por tercera vez en su historia, esto, luego de las ediciones de 1970 y 1982.
Hinchas y periodistas salvadoreños arremeten contra ‘Bolillo’
Aunque la responsabilidad del rendimiento del equipo se reparte entre jugadores y cuerpo técnico, los hinchas de ‘La Selecta’ no vieron con buenos ojos la abultada derrota por 3-0 ante Panamá por la última fecha de las Eliminatorias de la Concacaf, no solo por el resultado negativo, sino por la actitud del estratega colombiano.
Y es que ‘Bolillo’ Gómez prefirió no responder a las preguntas de la prensa una vez acabó el partido contra Panamá, más bien dedicó unas palabras de felicitación para el equipo ‘canalero’, al que dirigió por 4 años y logró clasificar al primer mundial de su historia (Rusia 2018).
“Vine a la rueda de prensa porque es obligación y vine, primero, a felicitar a los panameños, mi país, por su selección, sus jugadores, su cuerpo técnico, porque van a su segundo Mundial... Lo otro, excúsenme, pero no quiero hablar de la selección de El Salvador, porque lo que voy a hablar de la selección de El Salvador es íntimamente, discúlpenme los periodistas" dijo el técnico colombiano.
😳❌ Con INSOLUTOS fue recibido Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez tras la eliminación de El Salvador para ir al Mundial.— Toque Sports (@ToqueSports) November 19, 2025
⚠️ El DT es criticado por VERSE FELIZ y CELEBRAR con los jugadores de Panamá una vez acabó el partido.
pic.twitter.com/2YzmvK61Q3
Conato de pelea entre hinchas y el ‘Bolillo’ Gómez
Esas declaraciones y actitudes del técnico colombiano no cayeron bien en El Salvador, tanto que hinchas decidieron esperar al equipo en la entrada de su hotel una vez acabó el partido contra Panamá, allí, varios aficionados lanzaron críticas al ‘Bolillo’, quien no se quedó con eso y fue a encararlos, algo que provocó la intervención de la policía.
QUÉ VERGÜENZA😰.— Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) November 19, 2025
Se deshizo con Panamá, pero recuérdenle que dirige a El Salvador, no a los canaleros. Yo lo he defendido, pero aquí ni cómo hacerlo. Irrespetó al país salvadoreño el Bolillo Gómez. pic.twitter.com/h2sKmiVp1T
Fuente
Antena 2