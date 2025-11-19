[Video] Bolillo Gómez enciende furia en El Salvador; hubo fuerte cruce con hinchas

Hinchas y periodistas salvadoreños arremeten contra ‘Bolillo’

Aunque la responsabilidad del rendimiento del equipo se reparte entre jugadores y cuerpo técnico, los hinchas de ‘La Selecta’ no vieron con buenos ojos la abultada derrota por 3-0 ante Panamá por la última fecha de las Eliminatorias de la Concacaf, no solo por el resultado negativo, sino por la actitud del estratega colombiano.

Y es que ‘Bolillo’ Gómez prefirió no responder a las preguntas de la prensa una vez acabó el partido contra Panamá, más bien dedicó unas palabras de felicitación para el equipo ‘canalero’, al que dirigió por 4 años y logró clasificar al primer mundial de su historia (Rusia 2018).

“Vine a la rueda de prensa porque es obligación y vine, primero, a felicitar a los panameños, mi país, por su selección, sus jugadores, su cuerpo técnico, porque van a su segundo Mundial... Lo otro, excúsenme, pero no quiero hablar de la selección de El Salvador, porque lo que voy a hablar de la selección de El Salvador es íntimamente, discúlpenme los periodistas" dijo el técnico colombiano.