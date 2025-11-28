[Video] Bolivia 'madrugó' a Colombia con un golazo de media distancia

Bolivia sorprendió a Colombia al inicio del segundo tiempo y se fue arriba en el marcador con un golazo de Sonia Turihuano. Apenas corría el primer minuto de la segunda parte cuando la jugadora boliviana tomó un rebote afuera del área y remató de primera.

Puede leer: [Video] Manuela Vanegas lloró durante el himno de Colombia ante Bolivia

El disparo salió potente y preciso, directo al ángulo superior, dejando sin opción de reacción a la guardameta colombiana Katerine Tapia. Fue una jugada rápida que tomó mal parada a la defensa nacional.

La anotación llegó tras una serie de rebotes desafortunados para Colombia, que no logró despejar con claridad en su propia área. Esa duda permitió que Turihuano encontrara el espacio justo para definir.

Con ese tanto, Bolivia se adelantó en el marcador y ganó confianza en un partido en el que partía como la selección menos favorita. El gol además llegó recién iniciada la segunda mitad.