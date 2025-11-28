Actualizado:
[Video] Bolivia 'madrugó' a Colombia con un golazo de media distancia
La Verde llegó última a esta jornada, mientras que la Tricolor aparecía como líder.
Bolivia sorprendió a Colombia al inicio del segundo tiempo y se fue arriba en el marcador con un golazo de Sonia Turihuano. Apenas corría el primer minuto de la segunda parte cuando la jugadora boliviana tomó un rebote afuera del área y remató de primera.
El disparo salió potente y preciso, directo al ángulo superior, dejando sin opción de reacción a la guardameta colombiana Katerine Tapia. Fue una jugada rápida que tomó mal parada a la defensa nacional.
La anotación llegó tras una serie de rebotes desafortunados para Colombia, que no logró despejar con claridad en su propia área. Esa duda permitió que Turihuano encontrara el espacio justo para definir.
Con ese tanto, Bolivia se adelantó en el marcador y ganó confianza en un partido en el que partía como la selección menos favorita. El gol además llegó recién iniciada la segunda mitad.
Minutos antes, Bolivia ya había avisado con varios remates desde media distancia. En el primer tiempo, incluso, uno de esos disparos se estrelló en el horizontal del arco defendido por Tapia.
El tanto marcado representa el primero de Bolivia en esta edición de la Liga de Naciones Femenina, después de caer 4-0 frente a Ecuador y 5-0 ante Chile en sus dos primeras presentaciones.
Para Colombia, el golpe fue inesperado, pues llegó al duelo como líder de la tabla con seis puntos y mejor rendimiento ofensivo y defensivo.
De mantenerse el marcador, sería una sorpresa considerable, teniendo en cuenta el presente de ambas selecciones y la superioridad mostrada por Colombia en las dos jornadas previas.
