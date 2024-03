[Video] Borré desata la locura en Brasil: así fue el recibimiento de la hinchada del Inter

La hinchada del conjunto bicampeón de América se hizo presente en gran cantidad para darle la bienvenida al delantero barranquillero. El cafetero llegó a la escuadra roja como uno de los grandes refuerzos para el arranque del Brasileirao.

Durante su última etapa en Alemania, el ex Atlético de Madrid no sumó su mejor paso goleador. Su paso por la escuadra del Bremen duro algo más de seis meses y no se pudo consolidar como el titular del frente de ataque.

Ahora, con su llegada a la liga más poderosa de Sudamérica, el atacante se convierte en una de las estrellas del balompié continental. El club rojo hará presencia en la CONMEBOL Sudamericana, donde se podría cruzar con clubes como Boca Juniors o América de Cali.

Se espera que Borré se ponga a punto para estrenarse en Brasil. El siguiente partido de Inter será ante Clube Sao Luiz en el marco del Campeonato Gaúcho.