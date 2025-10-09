Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 15:13
[Video] Cali cobra por ventanilla y se va arriba ante U de Chile en Libertadores
Cali aprovechó un error de la portera chilena y abrió la cuenta en el duelo por el cierre del Grupo D.
Deportivo Cali se enfrentó con Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina 2025. El equipo azucarero llegaba al partido con la idea de ser protagonista en lo que en principio era su último partido del grupo que también compartió con Libertad y Nacional de Uruguay.
El onceno caleño había empezado generando varias opciones sobre la portería de las chilenas. Sin embargo, las azucareras llegaron a la apertura del marcador después de arrancar con insistencia y sobre el inicio de la primera parte a través de la pelota quiera.
¡SE ABRE EL MARCADOR A FAVOR DE DEPORTIVO CALI! Melanin Aponzá anota el primer gol del juego ante Universidad de Chile. #LibertadoresFemxWIN 🟢🏆⚽ pic.twitter.com/ENuQsQdDzC— Win Sports (@WinSportsTV) October 9, 2025
La encargada de abrir la cuenta para las azucareras fue Melanin Aponzá, que con un remate en el área tras un centro de tiro de esquina y la floja respuesta de Oriana Valentina Cristancho puso el 1-0 a favor de las colombianas.
Desde allí, las azucareras ya manejaban el partido a su estilo. El equipo vallecaucano seguía atacando y cada asomo a la portería de las uruguayas parecía una acción clara de gol, pero el equipo tricolor estaba bien cerrado en defensa y se resguardaba de buena manera.
Fue al minuto 6 donde apareció la figura de Aponzá para poner lo que era el 1-0 parcial. Un centro de tiro de esquina y en el rebote en el área apareció la número 19 de las vallecaucanas que acabó empujando el balón dentro de la red sin mucha oposición de la defensa rival.
Posteriormente, el arco se siguió cerrado para las colombianas. El equipo chileno puso poca resistencia y Cali sufrió sin aumentar la ventaja en un par de ocasiones más. Las dirigidas por Jhon Albert Ortiz lo intentaron, pero se estrellaron con una zaga defensiva férrea.
Ahora, Cali se coloca como líder parcial de su zona y sabe que de mantener el resultado serán primeras de su grupo. Las verdiblancas se medirían por ahora ante Sao Paulo en los cuartos de final del torneo continental.
En otros compromisos de la primera jornada de la Copa, Libertad iguala 0-0 con Nacional en el Grupo D. Mientras que el remate del Grupo C será en horas de la noche en suelo chileno.
