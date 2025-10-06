[Video] Cali pega primero: golazo de tiro libre ante Nacional en Libertadores Femenina

La encargada de abrir la cuenta para las azucareras fue Kelly Caicedo, que con un remate de tiro libre estrelló la pelota en el palo y en el rebote acabó en la espalda de Josefina Villanueva para el 1-0 de las colombianas.

Desde allí, las azucareras ya manejaban el partido a su estilo. El equipo vallecaucano seguía atacando y cada asomo a la portería de las uruguayas parecía una acción clara de gol, pero el equipo tricolor estaba bien cerrado en defensa y se resguardaba de buena manera.

Fue al minuto 48 donde apareció la figura de Caicedo para poner lo que era el 1-0 parcial. Un centro tiro libre se estrelló en el travesaño y en el rebote apareció la defensora del pórtico uruguayo, que acabó empujando el balón dentro de la red con su espalda para poner el primero de la noche en un duelo complejo.

Posteriormente, el arco se siguió cerrado para las colombianas. El equipo uruguayo puso poca resistencia y Cali sufrió sin aumentar la ventaja en un par de ocasiones más. Las dirigidas por Jhon Albert Ortiz lo intentaron, pero se estrellaron con una zaga defensiva férrea.

Ahora, Cali se coloca como líder parcial de su zona y sabe que deberá hacer un buen partido en su próxima salida ante Universidad de Chile. Las verdiblancas se medirán al elenco chileno que jugará contra Libertad en el segundo turno de la jornada de este lunes.

En otros compromisos de la primera jornada de la Copa, San Lorenzo igualó 0-0 con Olimpia en el Grupo C. Mientras que por la misma zona, en el segundo turno se medirán Sao Paulo y Colo Colo.