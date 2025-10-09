[Video] Cali no perdona: Ibargüen aumenta la cuenta en Libertadores Femenina

Desde los primeros minutos las azucareras habían marcado las diferencias con el cuadro austral. Las azucareras llegaron a la apertura del marcador iniciando el partido y todo pintaba para que fuera una goleada en el cierre del Grupo D.

Melanin Aponzá puso el 1-0 con un remate en el área tras un centro de tiro de esquina y la floja respuesta de la portera chilena. Una vez que llegó el 1-0 a favor de las colombianas, el partido se inclinó para las verdiblancas que empezaron a marcar diferencia.

Fue al minuto 6 donde apareció la figura de Aponzá. Un centro de tiro de esquina y en el rebote en el área apareció la número 19 de las vallecaucanas que acabó empujando el balón dentro de la red sin mucha oposición de la defensa rival.

Posteriormente, Cali siguió buscando, pero se encontró con una defensa rival muy cerrada. El equipo chileno puso poca resistencia y las azucareras no pudieron aumentar la ventaja. Las dirigidas por Jhon Albert Ortiz lo intentaron, hasta que al minuto 60 llegó la acción del segundo tanto

Cali terminó como líder de su zona y ahora espera por el final del Grupo C para conocer su rival. Las verdiblancas se medirían por ahora ante Sao Paulo en los cuartos de final, peor también podrían cruzarse con Colo Colo.

En otros compromisos de la primera jornada de la Copa, Libertad iguala 0-0 con Nacional en el Grupo D. Con esto, las paraguayas se quedan con el tiquete para cuartos de final de la Libertadores Femenina.