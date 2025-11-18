[Video] Camilo Vargas voló y salvó a Colombia para mantener el empate

Se disputa la última fecha FIFA de la temporada 2025 y junto con ello llegó un reto más para el estratega Néstor Lorenzo que se prepara de la mejor manera con la Selección Colombia para llegar al Mundial como uno de los principales candidatos al título y rival a vencer.

La 'tricolor' ha venido haciendo las cosas bastante bien desde el cierre de las eliminatorias y la racha continúa en los compromisos preparatorios rumbo a la cita orbital, tal como lo demostró recientemente al vencer a Nueva Zelanda y ahora rescatando un valioso empate frente a Australia gracias a una formidable atajada de Camilo Vargas.

Le puede interesar: Selección Colombia: ¿cuándo y contra quién jugará tras el duelo ante Australia?

[Video] Camilo Vargas mantiene el 0-0 entre Colombia y Australia

La Selección Colombia se prepara a toda máquina para lo que será su participación en la Copa Mundial 2026 y el estratega argentino ha tenido varios retos de prueba por delante, los cuales ha superado de buena manera.

Sin embargo, la Selección de Australia le complicó la idea de juego a Colombia, supo neutralizar las jugadas de gol y aprovechar de buena manera las que ellos tenían, tal como lo fueron los cobros de tiro libre.