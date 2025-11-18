Actualizado:
[Video] Camilo Vargas voló y salvó a Colombia para mantener el empate
Camilo Vargas se convierte en el héroe de Colombia tras extraordinaria atajada contra Australia.
Se disputa la última fecha FIFA de la temporada 2025 y junto con ello llegó un reto más para el estratega Néstor Lorenzo que se prepara de la mejor manera con la Selección Colombia para llegar al Mundial como uno de los principales candidatos al título y rival a vencer.
La 'tricolor' ha venido haciendo las cosas bastante bien desde el cierre de las eliminatorias y la racha continúa en los compromisos preparatorios rumbo a la cita orbital, tal como lo demostró recientemente al vencer a Nueva Zelanda y ahora rescatando un valioso empate frente a Australia gracias a una formidable atajada de Camilo Vargas.
[Video] Camilo Vargas mantiene el 0-0 entre Colombia y Australia
La Selección Colombia se prepara a toda máquina para lo que será su participación en la Copa Mundial 2026 y el estratega argentino ha tenido varios retos de prueba por delante, los cuales ha superado de buena manera.
Sin embargo, la Selección de Australia le complicó la idea de juego a Colombia, supo neutralizar las jugadas de gol y aprovechar de buena manera las que ellos tenían, tal como lo fueron los cobros de tiro libre.
Fue justo en el cierre de la primera parte del compromiso cuando el conjunto australiano tuvo una de las primeras ocasiones de gol cerca del arco de Camilo Vargas tras una pelota a balón parado que terminó neutralizando el portero bogotano para mantener el cero en el marcador.
Fecha y próximo rival de Colombia tras su partido contra Australia
El conjunto dirigido por el técnico Néstor Lorenzo, que terminó su gira por los Estados Unidos en esta fecha FIFA de noviembre, volverá a tener acción hasta el año 2026, más exactamente en la fecha FIFA de marzo próximo, donde a falta de confirmación oficial, enfrentará a selecciones europeas de gran categoría y que ya están clasificadas al Mundial.
De acuerdo con los últimos reportes, la Selección Colombia ya tendría acordado partido amistoso contra Croacia, duelo que se podría dar el 23 o el 31 de marzo, mientras que la fecha que quede libre de esas dos mencionadas habría partido contra Francia o Portugal.
