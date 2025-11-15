[Video] Johan Carbonero marcó el 2-1 definitivo en Colombia - Nueva Zelanda

Corría el minuto 87 cuando la Selección Colombia anotó el segundo gol del partido ante Nueva Zelanda, disputado este sábado 15 de noviembre en el Chase Stadium. El delantero Johan Carbonero fue quien salvó a la Tricolor.

Pues era innegable que para la Selección Colombia debería ser un trámite enfrentar a Nueva Zelanda en un juego amistoso, sin importar que los oceánicos también estén clasificados a la Copa del Mundo.

Luego de un saque de banda, el defensa Yerry Mina, desde el primer tercio de cancha, tiró una pelota frontal al área, la cual fue cazada por el atacante Johan Carbonero, quien recién había ingresado.

Carbonero hizo un control dirigido y eludió a uno de los defensores, por lo que se situó solo frente al arquero y remató para vencerlo y firmar el 2-1 definitivo en el juego amistoso de este sábado.