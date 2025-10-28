Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 19:16
[VIDEO] Chacón lo creó, Leicy no falló: magistral gol para ganarle a Ecuador
Sobre el final del primer tiempo, Leicy Santos abrió la cuenta en un vibrante y parejo juego.
La Liga de Naciones de la CONMEBOL Femenina está en marcha con la segunda fecha de la competencia. Colombia sueña con clasificar al Mundial manteniendo la primera o segunda posición de la tabla de posiciones. El primer reto fue superado ante Perú que poca amenaza produjo para el arco de Katherine Tapia que sufrió el gol en contra de Pierina Núñez.
Tras ese 4-1 a favor de Colombia, tenían adelante uno de los partidos más complicados. Enfrentar a la nueva generación de Ecuador que viene dando de qué hablar no era fácil y menos en la altura de Quito con más de 2,850 metros sobre el nivel del mar que era el factor determinante que podía darle la mano a las ecuatorianas.
Leicy Santos se afianza como la goleadora de la Liga de Naciones y de la Selección Colombia con un nuevo gol que no pudo detener la zaga de Ecuador. Un gol merecido sobre el final de la primera parte, dado que las dirigidas por Ángelo Marsiglia estaban jugando mejor sin sufrir mucho en los 45 minutos iniciales más allá de algunos errores de la zaga defensiva que tuvo muchas dudas.
LA CLASE DE LEICY SANTOS FUE DETERMINANTE
Así las cosas, sobre los 43 minutos tras intentos de la Selección Colombia por romper los ceros, pero encontrándose siempre con Liceth Suárez, guardameta de Ecuador, Ivonne Chacón y Leicy Santos se juntaron para romper los ceros. Ivonne creó la jugada y Leicy solo tuvo que ejecutar un magistral penal.
Y es que, Justine Cuadra se barrió por el suelo cuando Ivonne Chacón se disponía a soltar un cañonazo. Fure derribada y Zulma Quiñónez, árbitra central del partido dictaminó una pena máxima que fue validada con la ayuda del VAR.
Como en el partido ante Perú, el primer gol se dio por medio del punto penal. Ivonne Chacón originó la acción que acabó en la apertura del marcador de Leicy Santos, la cordobesa volvió a romper los ceros con un magistral cobro demostrando toda su clase en cancha.
Leicy Santos ya suma tres goles en este arranque de la Liga de Naciones con apenas dos juegos. Además, es la jugadora más determinante haciendo olvidar a Catalina Usme, que lastimosamente no fue de la partida de este torneo.
Fuente
Antena 2