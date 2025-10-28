[VIDEO] Chacón lo creó, Leicy no falló: magistral gol para ganarle a Ecuador

La Liga de Naciones de la CONMEBOL Femenina está en marcha con la segunda fecha de la competencia. Colombia sueña con clasificar al Mundial manteniendo la primera o segunda posición de la tabla de posiciones. El primer reto fue superado ante Perú que poca amenaza produjo para el arco de Katherine Tapia que sufrió el gol en contra de Pierina Núñez.

Tras ese 4-1 a favor de Colombia, tenían adelante uno de los partidos más complicados. Enfrentar a la nueva generación de Ecuador que viene dando de qué hablar no era fácil y menos en la altura de Quito con más de 2,850 metros sobre el nivel del mar que era el factor determinante que podía darle la mano a las ecuatorianas.

Leicy Santos se afianza como la goleadora de la Liga de Naciones y de la Selección Colombia con un nuevo gol que no pudo detener la zaga de Ecuador. Un gol merecido sobre el final de la primera parte, dado que las dirigidas por Ángelo Marsiglia estaban jugando mejor sin sufrir mucho en los 45 minutos iniciales más allá de algunos errores de la zaga defensiva que tuvo muchas dudas.