[Video] Cobarde agresión a una árbitra; a traición y por la espalda

Para nadie es un secreto que Argentina es un país que ha despertado muchas pasiones por el fútbol, el deporte rey que ha llevado a las personas a realizar acciones que son repudiables, las mismas que se esperan sean castigadas de acuerdo a la norma del deporte que exista en ese país.

Este fin de semana ocurrió allí un hecho insólito que llevó a un jugador a estar detenido por sus acciones dentro del campo, se trata de Cristian Tirone, un futbolista de un club que participa en la Liga Regional de Tres Arroyos de Argentina y que en el último partido le pegó a Dalma Cortadi, una árbitra que describió el inicio de las acciones ocurridas: " Yo lo expulso porque él me insulta, y allí me agrede, yo ni lo espero porque estaba anotando su nombre en la tarjeta cuando siento el golpe, caigo y ya no me acuerdo de más".

Esta juez recibió un golpe contundente en la cabeza y fue trasladada a un centro hospitalario donde la examinaron y posteriormente saldría a su casa, pero mientras ocurrida todo esto, el jugador de aproximadamente 30 años fue detenido y está siendo imputado por lesiones leves e infracción a a la ley 11.829 de espectáculos deportivos.

"El jugador le propinó un golpe de puño a la altura de la nuca, por lo que Cortaldi cayó al suelo, y allí volvió a ser agredida a patadas" narraron testigos de los hechos.

Finalmente, fue la misma liga que emitió un comunicado a la espera de lo que la justicia argentina decida hacer: "Repudiamos enérgicamente lo acontecido durante el partido de Tercera división entre Independencia y Deportivo Garmense, donde fuera agredida cobardemente la árbitro principal del encuentro Dalma Cortadi. La Entidad se solidariza con Dalma Cortadi se pone a su disposición y se compromete a seguir trabajando para erradicar a los violentos de la práctica de este hermoso deporte".