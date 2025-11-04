Cargando contenido

Fútbol
Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 11:20

[Video] Colombia aprovecha una jugada rápida y pone el 1-1 frente a Alemania

La selección Colombia sub 17 consiguió el empate en el marcador.

La selección Colombia sub 17 enfrenta a Alemania por la fecha 1 del Mundial de la categoría, un rival complicado que es el vigente campeón del certamen y que sin duda sería muy complicado para las aspiraciones colombianas, sin embargo, en el arranque del segundo tiempo la tricolor se mostró con ganas y empezó muy superior a los europeos. 

Cuando transcurría el minuto 57 del partido los dirigidos por Freddy Hurtado se jugaban mejor que su rival y tras una jugada rápida de Colombia y un gran saque del arquero, la selección consigue el empate en el marcador con un gran remate en el borde del área de Juan José Cataño.

La selección marca el 1-1 en el marcador después de un primer tiempo complicado en el que si bien tuvieron más el balón y una que otra aproximación no lograron preocupar a los europeos que dominaban el partido desde el orden defensivo. 

Empezada la segunda mitad los colombianos salieron con otra cara, con más agresividad a la hora de presionar y con más ímpetu para ir en busca del empate y fue justamente así como lo consiguieron, una jugada rápida con un muy buen saque del arquero y después de una serie de rebotes el balón quedó en el borde del área y fue Cataño quien con un fortísimo remate logró vencer el arco alemán. 

Fuente
Antena 2
En esta nota
Imagen

Selección Colombia Sub-17

Imagen

Mundial sub 17

Imagen
Selección Alemania

Alemania

