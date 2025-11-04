[Video] Colombia aprovecha una jugada rápida y pone el 1-1 frente a Alemania

La selección Colombia sub 17 enfrenta a Alemania por la fecha 1 del Mundial de la categoría, un rival complicado que es el vigente campeón del certamen y que sin duda sería muy complicado para las aspiraciones colombianas, sin embargo, en el arranque del segundo tiempo la tricolor se mostró con ganas y empezó muy superior a los europeos.

Cuando transcurría el minuto 57 del partido los dirigidos por Freddy Hurtado se jugaban mejor que su rival y tras una jugada rápida de Colombia y un gran saque del arquero, la selección consigue el empate en el marcador con un gran remate en el borde del área de Juan José Cataño.