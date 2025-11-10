[Video] Colombia avanza de ronda en el Mundial Sub-17; venció 2-0 a Corea del Norte

Colombia se impuso sobre Corea del Norte

Los dirigidos por el técnico Fredy Hurtado lograron por fin anotar más de un gol en un partido de este Mundial, algo que hicieron en el primer tiempo con anotaciones de Miguel Solarte y de Santiago Londoño.

El primero fue obra del lateral izquierdo, que con tiempo y espacio remató de media distancia para poner el 1-0, un balón que se desvió en un rival y que descolocó al arquero coreano, que poco pudo hacer para evitar la anotación de Colombia.

Unos siete minutos después, un futbolista colombiano cayó en el área coreana por una falta del portero asiático, acción que fue sancionada como penalti por el juez central, cobro que el delantero Santiago Londoño convertiría para el 2-0 para el conjunto cafetero.