Lun, 10/11/2025 - 10:55
[Video] Colombia avanza de ronda en el Mundial Sub-17; venció 2-0 a Corea del Norte
El equipo 'Tricolor' logró su primer triunfo en la fase de grupos.
La Selección Colombia Sub-17 enfrentaba este lunes 10 de noviembre a su par de Corea del Norte, duelo correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos donde el equipo ‘Tricolor’ buscaba su primer triunfo en esta competencia.
El conjunto ‘Tricolor’ venía de dos empates consecutivos (1-1 ante Alemania y 0-0 contra El Salvador) y buscaba por fin ganar los tres puntos para de una vez concretar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.
Colombia se impuso sobre Corea del Norte
Los dirigidos por el técnico Fredy Hurtado lograron por fin anotar más de un gol en un partido de este Mundial, algo que hicieron en el primer tiempo con anotaciones de Miguel Solarte y de Santiago Londoño.
El primero fue obra del lateral izquierdo, que con tiempo y espacio remató de media distancia para poner el 1-0, un balón que se desvió en un rival y que descolocó al arquero coreano, que poco pudo hacer para evitar la anotación de Colombia.
Unos siete minutos después, un futbolista colombiano cayó en el área coreana por una falta del portero asiático, acción que fue sancionada como penalti por el juez central, cobro que el delantero Santiago Londoño convertiría para el 2-0 para el conjunto cafetero.
La 'Tricolor' sufrió en el segundo tiempo, pero terminó ganando
Colombia buscaba ampliar sus goles en el partido, sin embargo, en los siguientes 45 minutos el equipo coreano empezó a tener una mayor posesión del balón y generó llegadas de peligro sobre el arco cafetero.
Corea del Norte intentó descontar en el marcador, pero el arquero Jorman Mendoza estuvo atento y evitó la caída de su arco, un marcador de 2-0 que Colombia lograría mantener a su favor y que significó entonces la clasificación del equipo cafetero a la siguiente ronda de este Mundial Sub-17.
