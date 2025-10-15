[Video] Colombia cayó en la trampa: expulsión infantil ante Argentina

La Selección Colombia Sub 20 vivió un partido complejo en el duelo por las semifinales de la Copa del Mundo ante Argentina. En el encuentro la albiceleste rompió el cero tras un error en zaga defensiva. El equipo de César Torres, que había hecho un buen juego, se vino abajo tras el 1-0 de los argentinos.

Una vez que la tricolor quedó en desventaja, empezó a mostrar su peor cara. El tanto de Mateo Silvetti que abrió la cuenta cayó como un balde de agua fría para el equipo cafetero al minuto 72. Sumado a ello, la lesión de Joel Canchimbo también fue complicada, perdiendo al jugador más incisivo en ataque.

Solo nueve minutos después del gol argentino llegó la jugada que marcó el quiebre del partido. Jhon Renteria que había ingresado de cambio por Canchimbo se hizo expulsar por una falta intrascendente en lo que era su segunda amarilla.

El futbolista de la tricolor perdió la pelota ante el defensor argentino y lo jaló de la camiseta. Inmediatamente, el árbitro del juego no dudo para actuar y mostrar la segunda amarilla a Rentería que dejó a Colombia con 10 hombres a un poco más de diez minutos para el final.

Para el elenco tricolor fue un partido de bastantes matices amargos, mostrando una de sus versiones más flojas. La ausencia de Néiser Villarreal fue clave y el conjunto cafetero nunca logró consolidar su idea en ataque para generar peligro contundente y regular sobre la portería rival.

Adicionalmente, en las pocas llegadas importantes sobre el arco albiceleste, el combinado tricolor no pudo tener la calma y contundencia para definir. Sobre el cierre de la primera parte los colombianos generaron varias chances, pero la última acción siempre terminó siendo diferente a lo que pedía cada jugada.

Tras la derrota ante Argentina, el equipo colombiano deberá medirse ahora ante Francia. El elenco galo cayó en la otra semifinal desde el punto penal ante Marruecos, que jugará la final del Mundial Sub 20 contras los argentinos.