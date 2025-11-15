Actualizado:
Sáb, 15/11/2025 - 22:14
[Video] Colombia le ganó con suspenso a Nueva Zelanda; 2-1 en partido amistoso
El equipo 'Tricolor' lo ganó en los minutos finales del compromiso.
El ‘Chase Stadium’ ubicado en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos), fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido entre la Selección Colombia y su par de Nueva Zelanda, duelo de carácter amistoso correspondiente a fecha FIFA de noviembre que ha servido de preparación pensando en lo que será el Mundial del 2026.
Como es costumbre, el equipo ‘Tricolor’ no escatima esfuerzos en estos partidos amistosos, donde los jugadores demuestran gran dinámica en zona de ataque y suma atención en labores defensivas.
Colombia golpeó muy temprano a Nueva Zelanda
El conjunto dirigido por el técnico Néstor Lorenzo abrió el marcador apenas a los tres minutos de iniciado el juego, una jugada por zona derecha donde Santiago Arias envía un centro que bien deja pasar Luis Díaz por entre sus piernas para la llegada de Gustavo Puerta, quien remató de primera para poner el 1-0.
Luego, a la altura del minuto 36, la Selección Colombia tuvo una segunda jugada muy clara para aumentar la ventaja en el marcador, pues luego de un centro al área de Nueva Zelanda por parte de James Rodríguez, el futbolista Álvaro Angulo supera en el salto a un defensor rival, pero por muy poco no logra cabecear el balón que dejaba prácticamente sin opciones al arquero neozelandés.
¿Cuánto fue el resultado final del partido Colombia vs. Nueva Zelanda?
En la segunda mitad del partido, Colombia empezó a manejar más el balón buscando anotar más goles y cerrar el partido, donde remates de media distancia de James Rodríguez y también de Gustavo Puerta despertaron los reflejos del arquero oceánico, Max Crocombe, que de momento sostenía la diferencia de un gol en el marcador.
El equipo ‘Tricolor’ se mostró superior a Nueva Zelanda, pero no pudo lograr concretar varias de las llegadas que generó, algo que lamentaría al minuto 80 del partido, pues el equipo oceánico aprovechó una jugada por zona izquierda, donde envían un centro para la llegada de Benjamin Old, que fue más rápido que la defensa colombiana.
Pese a que Nueva Zelanda no tuvo mayor posesión de balón y por lo general se defendió de Colombia, tuvo una que otra llegada de peligro sobre el arco defendido por Álvaro Montero, especialmente remates de media distancia que se fueron muy cerca.
Cuando todo parecía quedar en un empate, el jugador Johan Carbonero anotó el 2-1 para Colombia al minuto 88 del partido, una pelota enviada al vacío que fue bien aprovechada por el delantero que había ingresado en el segundo tiempo, quien definió a la salida del arquero oceánico, marcador que resultaría definitivo para un nuevo triunfo del equipo cafetero.
