[Video] Colombia le ganó con suspenso a Nueva Zelanda; 2-1 en partido amistoso

¿Cuánto fue el resultado final del partido Colombia vs. Nueva Zelanda?

En la segunda mitad del partido, Colombia empezó a manejar más el balón buscando anotar más goles y cerrar el partido, donde remates de media distancia de James Rodríguez y también de Gustavo Puerta despertaron los reflejos del arquero oceánico, Max Crocombe, que de momento sostenía la diferencia de un gol en el marcador.

El equipo ‘Tricolor’ se mostró superior a Nueva Zelanda, pero no pudo lograr concretar varias de las llegadas que generó, algo que lamentaría al minuto 80 del partido, pues el equipo oceánico aprovechó una jugada por zona izquierda, donde envían un centro para la llegada de Benjamin Old, que fue más rápido que la defensa colombiana.

Pese a que Nueva Zelanda no tuvo mayor posesión de balón y por lo general se defendió de Colombia, tuvo una que otra llegada de peligro sobre el arco defendido por Álvaro Montero, especialmente remates de media distancia que se fueron muy cerca.

Cuando todo parecía quedar en un empate, el jugador Johan Carbonero anotó el 2-1 para Colombia al minuto 88 del partido, una pelota enviada al vacío que fue bien aprovechada por el delantero que había ingresado en el segundo tiempo, quien definió a la salida del arquero oceánico, marcador que resultaría definitivo para un nuevo triunfo del equipo cafetero.