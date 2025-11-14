Actualizado:
Colombia no pudo vulnerar a Francia; derrota y eliminación en el Mundial Sub-17
El conjunto 'Tricolor sufrió la falta de eficacia en zona de ataque.
Este viernes 14 de noviembre, la Selección Colombia Sub-17 enfrentaba a su par de Francia en uno de los cruces de dieciseisavos de final del Mundial que se lleva a cabo en Catar, duelo difícil para el conjunto cafetero ante un equipo europeo de alto renombre.
El equipo dirigido por el técnico Fredy Hurtado no tuvo un primer tiempo vistoso y presentó dificultad para hilvanar pases en zona de ataque, generando poco peligro en el arco defendido por el francés Ilan Jourdren.
Colombia sufrió desatención y Francia se la cobró
Se presentó un partido muy físico y lleno de jugadas fuertes, sin embargo, Francia tuvo un momento de lucidez en zona ofensiva para poner el 1-0 a su favor, aprovechando una pelota en el campo de Colombia que fue bien asistida por zona derecha para un centro que anticipó el delantero Antoine Valero.
En esos primeros 45 minutos, el equipo ‘Tricolor’ se mostró con pocas ideas y su posesión de balón no tuvo peso en el marcador del partido, sin embargo, evitó que Francia aumentara su ventaja y controló en cierta medida su labor de ataque.
¿Cuánto fue el resultado final del partido entre Francia y Colombia?
El equipo ‘Tricolor’ salió al segundo tiempo con la intención de hacerse fuerte con el balón y generar más peligro sobre el arco rival, algo que empezó a efectuar con remates de media distancia, donde uno de ellos se fue muy cerca del travesaño tras un buen enganche de Santiago Londoño.
El delantero del Envigado Fútbol Club empezó a ser protagonista en el partido, siendo cada vez más influyente en las llegadas de Colombia sobre el arco francés, jugador que tuvo un tiro libre que pegó en la barrera y un cabezazo desviado.
A la altura del minuto 78, la selección colombiana tuvo la jugada más clara para empatar el partido, pues un remate de Cristian Flórez se estrelló en el palo, sin embargo, el ataque no acabaría ahí, pues Kevin Angulo tuvo también el gol, pero el arquero francés atajó un remate dentro del área chica.
Pese al esfuerzo y la superioridad en el segundo tiempo, Colombia no lograría anotar el empate y terminaría perdiendo el partido por 2-0, pues Francia aprovechó un contragolpe para aumentar su ventaja en el marcador, acabando así la presentación del equipo 'Tricolor' en este Mundial Sub-17 de la FIFA.
