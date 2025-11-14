Colombia no pudo vulnerar a Francia; derrota y eliminación en el Mundial Sub-17

¿Cuánto fue el resultado final del partido entre Francia y Colombia?

El equipo ‘Tricolor’ salió al segundo tiempo con la intención de hacerse fuerte con el balón y generar más peligro sobre el arco rival, algo que empezó a efectuar con remates de media distancia, donde uno de ellos se fue muy cerca del travesaño tras un buen enganche de Santiago Londoño.

El delantero del Envigado Fútbol Club empezó a ser protagonista en el partido, siendo cada vez más influyente en las llegadas de Colombia sobre el arco francés, jugador que tuvo un tiro libre que pegó en la barrera y un cabezazo desviado.

A la altura del minuto 78, la selección colombiana tuvo la jugada más clara para empatar el partido, pues un remate de Cristian Flórez se estrelló en el palo, sin embargo, el ataque no acabaría ahí, pues Kevin Angulo tuvo también el gol, pero el arquero francés atajó un remate dentro del área chica.

Pese al esfuerzo y la superioridad en el segundo tiempo, Colombia no lograría anotar el empate y terminaría perdiendo el partido por 2-0, pues Francia aprovechó un contragolpe para aumentar su ventaja en el marcador, acabando así la presentación del equipo 'Tricolor' en este Mundial Sub-17 de la FIFA.