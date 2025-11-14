[VIDEO] Colombia pecó con error defensivo y Francia cobró: gol en Mundial Sub 17

Llegó la hora definitiva para la Selección Colombia que tenía que dar el golpe en el Mundial Sub-17 después de hacer valer su favoritismo en su grupo con la clasificación como segunda detrás de Alemania con el mismo puntaje producto de dos empates y una victoria.

Adelante en la novedosa instancia de dieciseisavos de final, tenían la dura prueba de enfrentar a una campeona del mundo de la categoría como lo es Francia. Con un juego rápido y aprovechando los errores en la entrega de Colombia lograron romper los ceros desde los primeros quince minutos.

EL GOL DE FRANCIA QUE TOMÓ POR SORPRESA A COLOMBIA

Sobre los 14 minutos, Colombia había adelantado las líneas. Francia optó por atacar con un pelotazo que fue rechazado por la zaga colombiana. Criss Macías dejó mucho espacio en la banda derecha, izquierda en el ataque de los franceses que dejó libre a Lucas Batbedat que centró raso y Antoine Valero empujó el balón al fondo.