[Video] Colombia perdió los papeles: mano y gol lapidario de Nigeria

Nigeria acabó con la alegría de la Selección Colombia de manera inesperada. El equipo cafetero le ganaba al cuadro africano tras un tanto de Kener González al inicio de la segunda parte del partido por la fecha 3 del Grupo F del Mundial Sub 20.

Aunque el cuadro cafetero se fue adelante en el marcador, una vez que se puso por delante empezó a bajar el ritmo. Los nigerianos llegaban con bastante peligro sobre la portería defendida por Jordan García hasta que a pocos minutos del final llegó la acción determinante para el resultado.

El arquero de Fortaleza fue clave con varias intervenciones para evitar las llegadas de peligro de los nigerianos que buscaban la igualdad. Más allá de eso, una acción que fue pedida para revisar por el cuadro verde terminó encaminando el partido para la igualdad.

Cuando se pensaba que la tricolor se llevaba el triunfo, un error en defensa terminó siendo lapidario para los sudamericanos. En una jugada de ataque, Elkin Rivero terminó haciendo una mano y el VAR la decretó como penal para que al minuto 86 Daniel Bameyi pusiera el 1-1 definitivo.

Finalmente, Colombia terminó como líder del Grupo F con cinco puntos, igualado con Noruega, pero acabó ganando la posición gracias al Fair Play. Ahora, la tricolor se medirá en el cruce de octavos de final ante Sudáfrica, que fue segunda del Grupo E.