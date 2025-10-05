[Video] Colombia perdona a Nigeria: Canchimbo la falló debajo del arco

La Selección Colombia se mide ante Nigeria por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20. El combinado comandado por César Torres saltó al terreno de juego con la idea de buscar un triunfo para asegurarse el primer lugar del Grupo F.

Sin embargo, el rival de turno ponía una alta exigencia porque también arribaba pensando en la chance de llegar a un triunfo para asegurar su lugar en la fase de octavos de final como uno de los mejores terceros.

Desde los primeros minutos, el combinado nacional tuvo varias llegadas de peligro sobre la portería defendida por Ebenezer Ifeanyi Harcourt. Aunque las primeras opciones habían sido importantes sobre ambas porterías, la jugada clave del primer tiempo llegó para los cafeteros.

Óscar Perea tomó la pelota en la banda izquierda del ataque tricolor y la filtró para Juan David Arizala que con un centro al medio del área dejó a Joel Canchimbo frente all arco nigeriano. El remate del delantero se fue desviado por encima del arco en lo que fue la acción más importante de la primera mitad.

Colombia siguió intentando con varias aproximaciones. Incluso en una acción, le equipo cafetero acabó anotando por medio de una definición de Perea, pero tras la revisión del VAR se vio que el atacante de la tricolor estaba en fuera de juego y por ello no subió el marcador.

Por ahora, el conjunto colombiano sigue buscando opciones para llegar al gol que pueda romper la paridad. Con este marcado y empate a cero entre Noruega y Arabia Saudita, la definición del primer lugar del Grupo F se daría a través de sorteo.