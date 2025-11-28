[Video] Colombia resucitó en La Paz: golazo para el empate ante Bolivia

La Selección Colombia Femenina vivió un nuevo partido en la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL rumbo al Mundial 2027. El equipo cafetero que llegaba como líder de la tabla de posiciones se medía ante Bolivia luego de las victorias ante Perú y Ecuador.

Para el duelo ante Bolivia, el equipo de Ángelo Marsiglia partía como favorito, pero se llevó una dura sorpresa con el trabajo defensivo del elenco del altiplano. Las cafeteras desperdiciaron varias opciones de abrir la cuenta en el primer tiempo y sobre el arranque de la segunda mitad comenzaron perdiendo con el gol de Sonia Turihuano.

Espere más información...