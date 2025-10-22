[VIDEO] Colombia revive en el Mundial Sub 17: tres golazos ilusiona

Después de un duro debut y de un golpetazo fuerte que le dio España a Colombia en la fase de grupos del Mundial Sub-17 que se disputa en Marruecos, la selección colombiana debía revivir frente a un duro y poco conocido rival como Costa de Marfil.

Carlos Paniagua resaltó el físico de las africanas que ya ha tenido que lidiar con ello cuando enfrentó a Nigeria en el 2022, pero este era otro rival distinto a las nigerianas. Colombia poca importancia le dio el 4-0 frente a España en lo anímico y mantuvo el balón durante los primeros minutos y golpeó primero.

Con intentos de María Baldovino que marcaron lo que podía pasar dentro del partido que la arquera de Costa de Marfil desactivó, Colombia ya anunciaba que podía dar un golpe en los primeros tramos del partido. De hecho, sobre los 22 minutos, se dio la apertura en el marcador.

GOLAZO DE CABEZA DE ANA CLAVIJO

Uno de los grandes problemas para el balompié femenino recae en la altura de las jugadoras, especialmente para ganar por arriba. Sin embargo, la pelota quieta tomó mucho protagonismo sobre los primeros minutos del compromiso, con Colombia como el seleccionado que rompió las redes.

Sobre los 22 minutos, un córner de Ella Grace Martínez fue la clave para romper los ceros. La extrema colombo americana ejecutó el tiro de esquina para que Ana Sofía Clavijo cabeceara y pusiera el primero de la tarde.

En los siguientes minutos, el dominio fue claro para Colombia que nunca sufrió el compromiso, a diferencia de lo hecho en el juego contra España donde el marcador pudo ser más abultado.