VIDEO - Colombia sorprende a Sudáfrica; Néiser desperdició opción y el VAR no ayudó

La Selección Colombia sub 20 sorprendió este miércoles 8 de octubre a Sudáfrica en los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Chile.

En los primeros cinco minutos del compromiso, el equipo colombiano arremetió al africano en su propio campo para impedir que salieran jugando con balón dominado.

Colombia aprovechó las imprecisiones de Sudáfrica para generar opciones de gol, las cuales no pudo anotar.