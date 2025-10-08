Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 15:16
VIDEO - Colombia sorprende a Sudáfrica; Néiser desperdició opción y el VAR no ayudó
Colombia busca la clasificación a los cuartos de final del Mundial.
La Selección Colombia sub 20 sorprendió este miércoles 8 de octubre a Sudáfrica en los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Chile.
En los primeros cinco minutos del compromiso, el equipo colombiano arremetió al africano en su propio campo para impedir que salieran jugando con balón dominado.
Colombia aprovechó las imprecisiones de Sudáfrica para generar opciones de gol, las cuales no pudo anotar.
En el minuto 4, Nésier Villarreal tuvo la oportunidad de abrir el marcador, después de recibir el balón dentro del área, luego de una mala salida de Sudáfrica.
Sin embargo, el remate de Villarreal se fue desviado por encima del arco rival.
Colombia acudió al VAR
En la misma acción en la que desperdició Nésier Villarreal desperdició la opción de gol, el extremo Joel Canchimbo, que presionó al arquero rival, fue pisado por este, por lo que el cuerpo técnico acudió al sistema de revisión de vídeo para que se analizara un posible penal.
Sin embargo, el juez central, después de revisar la jugada, decidió que no era falta penal a favor.
Fuente
Antena 2