[Video] Colombia sufre el gol más rápido del Mundial Sub-17; Alemania golpea

En la fecha 1 del Mundial Sub-17 de Catar 2025, Colombia enfrenta a su par de Alemania y apenas a los 15 segundos de empezado el compromiso sufrió un gol en contra, el que seguramente será el más rápido de la competencia.

El equipo cafetero dirigido por el técnico Fredy Hurtado, debuta este martes en el certamen orbital que se lleva a cabo en Catar y que por primera vez en la historia tiene la participación de 48 selecciones.

