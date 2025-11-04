Actualizado:
[Video] Colombia sufre el gol más rápido del Mundial Sub-17; Alemania golpea
El equipo 'Tricolor' sufrió una anotación de 'camerino'.
En la fecha 1 del Mundial Sub-17 de Catar 2025, Colombia enfrenta a su par de Alemania y apenas a los 15 segundos de empezado el compromiso sufrió un gol en contra, el que seguramente será el más rápido de la competencia.
El equipo cafetero dirigido por el técnico Fredy Hurtado, debuta este martes en el certamen orbital que se lleva a cabo en Catar y que por primera vez en la historia tiene la participación de 48 selecciones.
Colombia durmió y Alemania le anotó un gol de ‘camerino’
Este compromiso, que habría las acciones del Grupo G en el Mundial Sub-17, presenta un partido muy atractivo, donde el equipo alemán (defensor del título) enfrenta a una selección colombiana llena de grandes aspiraciones en el inicio de este certamen orbital.
Pese a las altas expectativas, el equipo ‘Tricolor’ no tuvo concentración en el inicio del partido y sufrió la contundencia del conjunto alemán, que en una acción gestada por zona derecha donde envían con libertad un centro atrás, lograrían marcar el 1-0 en el partido.
Colombia se repuso y lo terminó empatando
El conjunto cafetero no agachó la cabeza y buscó hacerle daño a la selección alemana, un insistencia que daría frutos en el segundo tiempo, pues al minuto 57 un remate fuerte de media distancia lograría poner el 1-1 en el marcador.
El gol de Colombia fue anotado por Juan José Cataño, anotación que le serviría al equipo nacional para sumar su primer punto en esta competencia, en un partido difícil ante una de las candidatas a pelear el título y que pese a tener algunas chances de anotar, no logró ser efectivo.
