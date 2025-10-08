[Video] Corinthians no perdona a Santa Fe: error y golazo en Libertadores Femenina

La encargada de abrir la cuenta para las brasileras fue Gabi Zanotti, que con un remate de cabeza tars un tiro de esquina al minuto 11 abrió la cuenta. La '10' del 'timao' apareció en medio del área y cabeceó casi sola ante la floja marca de las bogotanas.

Desde allí, las brasileras ya manejaban el partido a su estilo. El equipo paulista seguía atacando y cada asomo a la portería de las colombianas parecía una acción clara de gol, pero el equipo cafetero estaba bien cerrado en defensa y se resguardaba de buena manera.

Con la victoria parcial de las brasileras, el panorama se complica para las rojas que debían sumar y esperar que Independiente del Valle no ganará en su juego ante Always Ready. Sin embargo, las ecuatorianas empezaron ganando muy temprano ante la poca resistencia de las bolivianas.

Solo una remontada ante las brasileras le daría al equipo bogotano un tiquete a cuartos de final. Cabe recordar que las rojas venían de caer ante Del Valle y con ese resultado estaban obligadas a sorprender a las paulistas en el cierre del Grupo A.

Ahora, Colombia tiene sus esperanzas en la Copa Libertadores Femenina puestas en el Deportivo Cali. La azucareras tienen una posición más sencilla para llegar a cuartos de final y como líderes del Grupo D dependen sí mismas para lograr la clasificación.