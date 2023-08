[Video] Cristiano le dañó la fiesta a Juan Carlos Osorio: gol de CR7 y eliminación del colombiano

Así las cosas, Al Nassr se quedó con la segunda plaza del grupo C del torneo al sumar cinco puntos -dos menos que el líder Al Shabab-; Zamalek, por su parte, se quedó con cuatro unidades en la tercera casilla.

Ahora, en cuartos de final, Al Nassr se medirá a Raja Casablanca de Marruecos -uno de los clubes más grandes de este lado del mundo-. Los otros cruces son: Al Sadd vs. Al Shorta, Al Ittihad vs. Al Hilal y Al Shabab vs. Al Wahda.