[Video] Cristiano no para de anotar goles; tremendo cabezazo en triunfo de Al Nassr

Cristiano Ronaldo le ganó la partida a Karim Benzema en el duelo que este viernes disputaron ambos jugadores con sus respectivos clubes, el Al Nassr y el Al-Ittihad, con victoria para el equipo de la ciudad de Riad con un tanto del atacante portugués, el cual le sirvió para liderar en solitario la Liga de Arabia Saudita.



Cristiano suma y sigue. Ni siquiera un enfrentamiento nostálgico con su excompañero en el Real Madrid aplacó su voracidad de cara a las porterías rivales. No faltó a su cita con el gol y ya acumula 947 en su carrera acercándose paso a paso hacia la estratosférica cifra de los 1.000 tantos.

