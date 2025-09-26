Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 17:59
[Video] Cristiano no para de anotar goles; tremendo cabezazo en triunfo de Al Nassr
El delantero portugués sigue demostrando sus grandes habilidades como futbolista.
Cristiano Ronaldo le ganó la partida a Karim Benzema en el duelo que este viernes disputaron ambos jugadores con sus respectivos clubes, el Al Nassr y el Al-Ittihad, con victoria para el equipo de la ciudad de Riad con un tanto del atacante portugués, el cual le sirvió para liderar en solitario la Liga de Arabia Saudita.
Cristiano suma y sigue. Ni siquiera un enfrentamiento nostálgico con su excompañero en el Real Madrid aplacó su voracidad de cara a las porterías rivales. No faltó a su cita con el gol y ya acumula 947 en su carrera acercándose paso a paso hacia la estratosférica cifra de los 1.000 tantos.
Lea también: VIDEO - ¿Gol de Luis Díaz? la Bundesliga tomó decisión con la anotación
En otras noticias: equipos ecuatorianos brillan en competencias internacionales
Al Nassr vive gran momento y Cristiano sigue anotando goles
De momento, el arranque de temporada para el Al Nassr no puede ser mejor. Suma pleno de puntos luego de cuatro jornadas. Ha ganado todo y Cristiano vive feliz bien escoltado por Joao Félix, Kingsley Coman y Sadio Mané.
El club saudí ha construido un equipo más estable con la llegada de Coman y de Joao Félix, ambos perfectos para Cristiano, nutrido de balones por los costados y por el centro. Y con Iñigo Martínez, un seguro atrás, todos los problemas defensivos del Al Nassr parecen finiquitados.
Así fueron los goles de Al Nassr en la victoria ante Al Ittihad
Joao Félix no encontró el premio del gol, pero fue clave en los últimos metros. Igual que Coman, que no se cansó de desbordar por la banda derecha y suyo fue el centro a Sadio Mané en el primer tanto del choque, una gran volea desde dentro del área a los diez minutos del jugador africano.
El mismo Mané surtió a Cristiano en el segundo del Al Nassr, al borde del descanso. El delantero portugués no desaprovechó un centro perfecto, al punto de penalti, para rematar de cabeza su cuarto gol de la temporada en Liga. Sólo suma uno menos que Joao Félix, de momento el máximo goleador del torneo saudí.
Así fue el Gol de Cabeza de Cristiano Ronaldo vs Ittihad— Arielipillo (@arielipillo) September 26, 2025
Llega a 946 ⚽️ pic.twitter.com/zYPlzlRmwx
Fuente
Agencia EFE / Antena 2