[VIDEO] Cuadrado no defraudó en su debut: gol para clasificar al Pisa

Llegó la hora para que el Pisa contara con el estreno de Juan Guillermo Cuadrado como uno de los fichajes estelares para afrontar la Serie A de Italia después de una larga espera de 34 años de ausencia en la máxima categoría y con la pelea constante por ascender.

Atalanta decidió no renovarle el contrato a Juan Cuadrado que acabó al final de la temporada. Aunque se hablaba mucho del futuro del colombiano con un posible regreso a la Liga BetPlay o con una posible opción en el León de México con James Rodríguez, el antioqueño prefirió mantenerse en el ‘Viejo Continente’ y en Italia donde ha forjado la mayoría de su carrera.

Pisa se quedó con el colombiano y, en la Coppa Italia, tuvo a Juan Guillermo Cuadrado en el banquillo de suplentes. No fue sino hasta los 71 minutos que una vieja gloria italiana como Alberto Gilardino decidió poner a Cuadrado en el campo de juego reemplazando a Matteo Tramoni.

Con el número 11 en su espalda, Juan Guillermo Cuadrado arrancó su experiencia en el Pisa como un extremo por la izquierda y por momentos, pasaba al centro del campo como un volante creativo.

EL GOL CLAVE DE JUAN GUILLERMO CUADRADO PARA LA CLASIFICACIÓN

Cesena fue el rival de Pisa en la primera ronda. Los toscanos no pudieron romper los ceros, pese a que Juan Guillermo Cuadrado tuvo la oportunidad de cambiar el andar del compromiso en los últimos minutos. El antioqueño se vistió de asistente con un centro medido a la cabeza de M’Bala Nzola, pero su testarazo se perdió desviado.

Con la imposibilidad de anotar goles, Pisa llevó el partido a los lanzamientos desde el punto penal para definir la clasificación para la próxima instancia de la Coppa Italia. En ese sentido, el jugador que aguarda por una nueva convocatoria en la Selección Colombia tomó el balón para ejecutar el primer penal.

Aunque el guardameta del Cesena se tiró al mismo lado que iba el cobro, su lanzamiento esquinado fue imposible para Jonathan Klinsmann, hijo del mítico alemán, Jürgen Klinsmann. Juan Guillermo contagió a sus compañeros de la confianza abriendo el marcador. Pese a que hubo varios penales fallados, M’Bala Nzola anotó el definitivo para el 1-2 que selló el paso a la segunda ronda.