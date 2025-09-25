[Video] Cuadrado sufrió insólita expulsión con el Pisa; pidió explicación al juez

Cuadrado se salió de sus cabales y vio la tarjeta roja jugando para el Pisa

Las opciones de remontada del Pisa o de empate para llevar el duelo a los penaltis, quedaron muy debilitadas tras la expulsión del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que al parecer realizó un reclamo excesivamente vehemente al colegiado protestando una acción de juego que le costó la roja directa a falta de media hora para el final.

El experimentado futbolista de 37 años, que venía desempeñando un buen partido y siendo uno de los mejores del Pisa en el compromiso tuvo que salir del campo de juego y dejar a su equipo con 10 hombres.

El traspié del mediocampista colombiano no deja con buenas sensaciones su actuación en este partido, recordando que Cuadrado no venía siendo titular en el equipo y que justo en este compromiso donde fue inicialista terminó expulsado.

Cuadrado venía jugando sobre todo como emergente en los segundos tiempos de los partidos con el Pisa, ahora, deberá pensar en lo que será el próximo desafío en la presente temporada de la Serie A de Italia, donde enfrentará a la Fiorentina el próximo domingo.