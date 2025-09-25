Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 17:15
[Video] Cuadrado sufrió insólita expulsión con el Pisa; pidió explicación al juez
El experimentado mediocampista sufrió con su equipo la eliminación de la Copa Italia.
El Pisa quedó eliminado este jueves de la Copa Italia al caer ante el Torino (1-0) en un partido igualado y tenso, marcado por la expulsión del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien había mencionado día atrás que apuntaba ser convocado por la Selección Colombia para jugar el Mundial del 2026.
El partido del Pisa empezaría cuesta arriba desde muy temprano, pues apenas a los 9 minutos de empezado el juego, ya Torino lo ganaba por 1-0 gracias a la anotación del mediocampista italiano Cesare Casadei.
Cuadrado se salió de sus cabales y vio la tarjeta roja jugando para el Pisa
Las opciones de remontada del Pisa o de empate para llevar el duelo a los penaltis, quedaron muy debilitadas tras la expulsión del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que al parecer realizó un reclamo excesivamente vehemente al colegiado protestando una acción de juego que le costó la roja directa a falta de media hora para el final.
El experimentado futbolista de 37 años, que venía desempeñando un buen partido y siendo uno de los mejores del Pisa en el compromiso tuvo que salir del campo de juego y dejar a su equipo con 10 hombres.
El traspié del mediocampista colombiano no deja con buenas sensaciones su actuación en este partido, recordando que Cuadrado no venía siendo titular en el equipo y que justo en este compromiso donde fue inicialista terminó expulsado.
Cuadrado venía jugando sobre todo como emergente en los segundos tiempos de los partidos con el Pisa, ahora, deberá pensar en lo que será el próximo desafío en la presente temporada de la Serie A de Italia, donde enfrentará a la Fiorentina el próximo domingo.
🔴⚽ ¿Expulsión justa? ¡Juan Guillermo Cuadrado vio la tarjeta roja por, presuntamente, hablarle al árbitro!#CopaItaliaxWIN pic.twitter.com/YYqrAG9sHV— Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2025
El Torino de Duván Zapata avanzó a octavos de Copa Italia
El equipo ‘granate’ (que tuvo al delantero colombiano Duván Zapata en el banco de los suplentes y no ingresó al partido), se impuso en condición de local por la mínima diferencia y en la siguiente ronda del certamen enfrentará a la Roma, club que debutará en esta competencia ya sembrado en los octavos de final.
Fuente
Antena 2