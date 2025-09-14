Actualizado:
[Video] Cucho Hernández anotó golazo para rescatar al Betis ante Levante
El colombiano fue clave en las dos jugadas para el empate del Betis en su visita a Valencia.
Juan Camilo “Cucho” Hernández fue protagonista en el empate 2-2 entre Real Betis y Levante en el Estadio Ciutat de València. Su gol, de gran factura técnica, encendió la ilusión de los verdiblancos y demostró que atraviesa un momento de confianza.
El encuentro arrancó con dominio absoluto del Levante, que en apenas diez minutos ya ganaba 2-0 con tantos de Iván Romero y Etta Eyong. Betis lucía desconcentrado en defensa y sin ideas en ataque, mientras el público local celebraba. En ese contexto complicado, la presencia del atacante cafetero empezó a tomar relevancia, mostrando movilidad, sacrificio y búsqueda constante del arco rival.
Cuando se aproximaba el descanso, llegó el momento del colombiano. “Cucho” Hernández recibió un balón en las afueras del área, controló con determinación y, sin dudarlo, remató con la pierna derecha colocando la pelota al ángulo inferior izquierdo.
El arquero rival voló en vano y el estadio se silenció. La prensa ibérica describió la acción como “un golazo que encendió la esperanza de los verdiblancos”, y no era para menos: fue el primer tanto del colombiano en esta edición de La Liga y la inyección anímica que su equipo necesitaba.
Tras su diana, el Real Betis salió al complemento con otra mentalidad. “Cucho” Hernández se convirtió en el referente ofensivo, bajó balones, generó espacios y sirvió de apoyo para las llegadas de los volantes. Las variantes de Manuel Pellegrini, como la entrada de Lo Celso, potenciaron aún más su influencia, permitiéndole asociarse y dar continuidad a las jugadas de ataque.
El premio a la insistencia se materializó en el minuto 81, cuando Pablo Fornals conectó de cabeza un centro desde la izquierda para decretar el 2-2 definitivo. Aunque el gol no fue suyo, la jugada previa partió de una recuperación en la que “Cucho” participó activamente, mostrando también compromiso defensivo. Betis sumó un punto valioso en un campo difícil.
¡GOLAZO DE CUCHO HERNÁNDEZ PARA DESCONTAR!— DSPORTS (@DSports) September 14, 2025
El colombiano remató desde afuera del área y anotó el 2-1 de Real Betis ante Levante.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/ItE99NtO3q
Para la hinchada bética, la actuación del colombiano representa mucho más que una estadística. Su gol y su liderazgo en el campo confirman que puede ser el jugador determinante en momentos de complejidad.
Sus compañeros coincidieron en que fue “el punto de quiebre emocional que necesitaba el equipo” para reaccionar. Con este rendimiento, “Cucho” Hernández se proyecta como una de las piezas clave del Real Betis en la temporada y un hombre que entraría en lista de Colombia de cara al Mundial 2026.
