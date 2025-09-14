[Video] Cucho Hernández anotó golazo para rescatar al Betis ante Levante

Cuando se aproximaba el descanso, llegó el momento del colombiano. “Cucho” Hernández recibió un balón en las afueras del área, controló con determinación y, sin dudarlo, remató con la pierna derecha colocando la pelota al ángulo inferior izquierdo.

El arquero rival voló en vano y el estadio se silenció. La prensa ibérica describió la acción como “un golazo que encendió la esperanza de los verdiblancos”, y no era para menos: fue el primer tanto del colombiano en esta edición de La Liga y la inyección anímica que su equipo necesitaba.

Tras su diana, el Real Betis salió al complemento con otra mentalidad. “Cucho” Hernández se convirtió en el referente ofensivo, bajó balones, generó espacios y sirvió de apoyo para las llegadas de los volantes. Las variantes de Manuel Pellegrini, como la entrada de Lo Celso, potenciaron aún más su influencia, permitiéndole asociarse y dar continuidad a las jugadas de ataque.

El premio a la insistencia se materializó en el minuto 81, cuando Pablo Fornals conectó de cabeza un centro desde la izquierda para decretar el 2-2 definitivo. Aunque el gol no fue suyo, la jugada previa partió de una recuperación en la que “Cucho” participó activamente, mostrando también compromiso defensivo. Betis sumó un punto valioso en un campo difícil.