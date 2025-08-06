Cargando contenido

Juan Camilo 'cucho' Hernández
VIDEO - Cucho Hernández, protagonista en increíble pelea en partido del Betis

El hecho se registró en un amistoso contra el Como de Italia.

Una verdadera batalla campal se registró este miércoles 6 de agosto durante el partido que disputaron el Real Betis de Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa frente al Como de Italia en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea de Cádiz.

En los minutos finales del primer tiempo, los jugadores de ambos equipos empezaron una fuerte discusión en el terreno de juego, siendo el argentino Máximo Perrone del Como uno de los más alterados.

Luego de algunos empujones e insultos, Pablo Fornals lanzó un fuerte manotazo hacia Perrone, el cual aumentó la tensión.

Mientras se registraban las agresiones, el delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández apareció por sorpresa y tras realizar un saltó lanzó un puño al airea que curiosamente terminó impactando en el rostro de su compañero Natan 

Luego de que se controlara el altercado, los jugadores se trasladaron a los camerinos para el descanso del medio tiempo y el partido se pudo reanudar en su segunda mitad.

Al final, el Como se impuso con marcador de 3-2.

