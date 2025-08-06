VIDEO - Cucho Hernández, protagonista en increíble pelea en partido del Betis

Una verdadera batalla campal se registró este miércoles 6 de agosto durante el partido que disputaron el Real Betis de Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa frente al Como de Italia en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea de Cádiz.

En los minutos finales del primer tiempo, los jugadores de ambos equipos empezaron una fuerte discusión en el terreno de juego, siendo el argentino Máximo Perrone del Como uno de los más alterados.