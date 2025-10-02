Actualizado:
[VIDEO] Daniel Muñoz dio el golpe en Conference League: golazo de cabeza
El lateral derecho apareció en el ataque del Crystal Palace y sorprendió con un testarazo.
Arrancaron las emociones de la UEFA Conference League con el vibrante partido entre Dinamo de Kiev contra el Crystal Palace, esta vez en Polonia, dado que no se están jugando encuentros en Ucrania por los temas políticos.
Vale la pena destacar que el Crystal Palace había clasificado meritoriamente al ganar la FA Cup a la UEFA Europa League. No obstante, por temas de multipropiedad por los dueños del Lyon que son los mismos del conjunto inglés, le dieron la prelación a los franceses que están en la segunda competencia más importante de Europa.
Aunque no es la Europa League, a Daniel Muñoz poco le importó y en la Conference sacó un golazo para adelantar al conjunto londinense que se fue arriba en el marcador con un testarazo impresionante para poder superar al arquero Ruslan Neshcheret.
Sobre los 31 minutos, un centro de Yeremi Pino desde la izquierda fue medido para la cabeza de Daniel Muñoz que saltó, ganó la marca a su rival y logró superar al arquero del Dinamo de Kiev. El cabezazo pasó por encima de Ruslan Neshcheret para poder decretar el primer gol de los londinenses en la serie de la Conference League.
¡GOL SUDAMERICANO EN LA CONFERENCE LEAGUE! El colombiano Daniel Muñoz marcó de cabeza el 1-0 del Crystal Palace sobre Dinamo Kiev.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2025
📺 Toda la #UECL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/r3L3pvfJgy
Este gol llega en un momento indicado justo antes de que salga a la luz la convocatoria de Néstor Lorenzo para jugar los amistosos contra México y Canadá. Daniel Muñoz espera ser tenido en cuenta para prepararse de cara al Mundial. Y qué mejor que sumarse a la concentración con un gol para su equipo en la UEFA Conference League.
Crystal Palace en el segundo tiempo volvió a golpear en calidad de visitante con un gol de Eddie Nketiah. Por su parte, a los 52 minutos entró Jefferson Lerma al terreno de juego sustituyendo a Will Hughes. Los dos colombianos suman minutos de cara a los partidos de Fecha FIFA.
Sin embargo, habrá que esperar la lista oficial de Néstor Lorenzo para enfrentar los dos amistosos, dado que Jefferson Lerma no está teniendo su mejor momento en el Crystal Palace con más suplencias que titularidades en este comienzo de la Premier League y en la copa internacional.
