[VIDEO] Daniel Muñoz dio el golpe en Conference League: golazo de cabeza

Arrancaron las emociones de la UEFA Conference League con el vibrante partido entre Dinamo de Kiev contra el Crystal Palace, esta vez en Polonia, dado que no se están jugando encuentros en Ucrania por los temas políticos.

Vale la pena destacar que el Crystal Palace había clasificado meritoriamente al ganar la FA Cup a la UEFA Europa League. No obstante, por temas de multipropiedad por los dueños del Lyon que son los mismos del conjunto inglés, le dieron la prelación a los franceses que están en la segunda competencia más importante de Europa.

Aunque no es la Europa League, a Daniel Muñoz poco le importó y en la Conference sacó un golazo para adelantar al conjunto londinense que se fue arriba en el marcador con un testarazo impresionante para poder superar al arquero Ruslan Neshcheret.

Sobre los 31 minutos, un centro de Yeremi Pino desde la izquierda fue medido para la cabeza de Daniel Muñoz que saltó, ganó la marca a su rival y logró superar al arquero del Dinamo de Kiev. El cabezazo pasó por encima de Ruslan Neshcheret para poder decretar el primer gol de los londinenses en la serie de la Conference League.