Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 19:55
[Video] Daniela Montoya se levantó en el área y consiguió el segundo
La selección Colombia se pone 2-1 frente a Perú.
Cuando transcurría el minuto 74 la selección Colombia femenina presionaba buscando el segundo gol y la ventaja, sin embargo, pese a los intentos no se conseguía una opción clara. Hasta que apareció la capitana y veterana Daniela Montoya, que después de un tiro de esquina se levantó y consiguió un verdadero golazo para poner encima en el marcador a la selección.
Fuente
Antena 2