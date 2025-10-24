[Video] Daniela Montoya se levantó en el área y consiguió el segundo

Cuando transcurría el minuto 74 la selección Colombia femenina presionaba buscando el segundo gol y la ventaja, sin embargo, pese a los intentos no se conseguía una opción clara. Hasta que apareció la capitana y veterana Daniela Montoya, que después de un tiro de esquina se levantó y consiguió un verdadero golazo para poner encima en el marcador a la selección.