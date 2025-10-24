Cargando contenido

[Video] Daniela Montoya se levantó en el área y consiguió el segundo
[Video] Daniela Montoya se levantó en el área y consiguió el segundo
AFP
Fútbol
Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 19:55

[Video] Daniela Montoya se levantó en el área y consiguió el segundo

La selección Colombia se pone 2-1 frente a Perú.

Cuando transcurría el minuto 74 la selección Colombia femenina presionaba buscando el segundo gol y la ventaja, sin embargo, pese a los intentos no se conseguía una opción clara. Hasta que apareció la capitana y veterana Daniela Montoya, que después de un tiro de esquina se levantó y consiguió un verdadero golazo para poner encima en el marcador a la selección. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Selección Colombia Femenina

Imagen

Liga de Naciones Femenina Conmebol

Imagen

Daniela Montoya

Cargando más contenidos

Fin del contenido