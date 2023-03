[Video] ¡De 101 metros!: aseguran que es el gol más lejano de la historia

Desde el país austral, señalan que el gol de Requena tuvo un recorrido de 101 metros. De ser así, esta sería la anotación con la mayor distancia en la historia del fútbol mundial, superando el récord que tiene el arquero galés Tom King, quien anotó en 2021 con un disparo desde 96 metros.

"Cuando saqué, me lamenté que me saliera largo y frontal porque no era la intención, pero cuando vi que a Brayan (Cortés) le picó la pelota y le pasó por encima, sabía que con la altura la pelota corría más rápido", señaló el argentino Requena en declaraciones a TNT Sports Chile.

El partido entre Cobresal y Colo Colo terminó con triunfo para el primero por 3 - 1. No obstante, este compromiso se volvió anecdótico gracias al gol de Leandro Requena.

