[Video] Di María se despidió de la selección de Argentina con momento conmovedor

Ángel di María, recientemente retirado del seleccionado argentino, fue homenajeado este jueves en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires antes del partido con Chile por la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.



Agradeció a sus compañeros y familiares y dijo que ahora es "un hincha más".



Fueron 16 años los que 'el Fideo' vistió la camiseta celeste y blanca, comenzando por los seleccionados juveniles y coronándose campeón del mundo y dos veces de la Copa América con la absoluta.



Tras triunfar en la Copa América de este año en Estados Unidos, Di María, de 36 años, puso punto final a un recorrido que, si bien culminó con múltiples éxitos, también tuvo momentos difíciles.



"Me enseñaron a seguir peleándola", dijo el ex del Real Madrid y el Paris Saint Germain a sus compañeras ante miles de hinchas que lo ovacionaron.



Además, agradeció a su familia por "el cariño y el apoyo cuando las cosas no salían" y por "bancarse todo lo que se bancaron durante estos años hasta tener todas alegrías".

Vea también: Scaloni encontró solución para Eliminatorias: esta sería la delantera sin Messi ni Di María



Así aludió a las críticas que recibió durante años por las lesiones que lo dejaron fuera de partidos importantes en tiempos en los que la Albiceleste no lograba grandes triunfos.



"Ahora soy un hincha más, ahora voy a estar ahí arriba con mi familia", agregó, visiblemente emocionado y apuntando hacia las gradas.



La afición, acostumbrada a ver a su ídolo con el número 11 en la espalda, despidió al grito de 'Fideo, Fideo' a Di María, que hoy vistió vaqueros y una chaqueta blanca.



Durante el homenaje, que incluyó el regalo de una réplica de la Copa América y de dos cuadros con imágenes del jugador con la celeste y blanca, se proyectó un saludo de Lionel Messi, ausente en el partido de este jueves por lesión.



"Quién nos iba a decir que iba a terminar todo de esta manera después de todo lo que pasamos en las selección", le transmitió el jugador del Inter Miami a su compañero, con quien compartió "momentos muy duros".



Entre quienes acudieron a despedirse de 'el Fideo', que pasó también por Manchester United y Juventus, hubo también fanáticos que llegaron desde otros provincias y hasta desde otros países.

Le puede interesar: Sin Messi ni Di María… Argentina comienza a renovar en Barranquilla



"Es un ejemplo increíble lo que fue, lo que hizo, sin palabras, nada más que gracias", comentó Atilio Poggio, llegado junto a su familia desde la provincia de Córdoba.



"Es un gran sueño cumplido, ver a Argentina jugar, pero lo más importante era ver la despedida de Di María'", expresó a EFE Sofía Barrantes, natural de Costa Rica y que explicó que no habían podido conseguir entradas al partido hasta minutos antes de subirse al avión a Buenos Aires desde San José.



Dijo que las ovaciones que recibió jugando en Argentina fueron "involvidables" y reconoció que vivió muchos momentos difíciles en el equipo, al punto que consideró renunciar.



Di María ha estado en todos los éxitos destacados en los últimos años de la Albiceleste: marcó en la final de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, en la que Argentina ganó el oro; en la final de la Copa América Brasil 2021 y en el Mundial de Catar 2022.



Además, agregó los títulos de la Finalissima 2022 y el último de la Copa América 2024 a su interminable palmarés con los clubes en los que ha militado: Ligas y Copas en España, Portugal y Francia, amén de la Liga de Campeones UEFA y la Supercopa de Europa con el Real Madrid.