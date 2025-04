[Video] Dibu Martínez suma enemigos: así fue su cruce con la hinchada del PSG

La tensión se hizo evidente desde los minutos previos al inicio del partido. Mientras calentaba en el campo, los ultras del PSG no tardaron en hacer sentir su descontento. En videos difundidos por redes sociales se puede escuchar con claridad cómo el público coreaba cánticos ofensivos, incluso en español: "Martínez, hijo de p...".

Al sudamericano le dio igual y lejos de verse afectado, el arquero mantuvo la concentración, aunque su gorra con los colores de la bandera argentina fue interpretada por algunos medios locales como un guiño provocador.

Esta no ha sido una experiencia aislada para el arquero argentino en suelo francés. En una visita anterior con el Aston Villa, durante un duelo por Conference League ante el Lille, también tuvo que enfrentar un ambiente hostil. En ese entonces, respondió con una actuación memorable, atajando dos penales que aseguraron la clasificación de su equipo. Tras el encuentro, Martínez no ocultó su sorpresa: “Me insultaron todo el partido, nunca me habían insultado así en mi vida”.

Incluso fuera de las canchas, la relación con el público francés ha sido tensa. En la gala del Balón de Oro de 2023, donde fue reconocido con el premio Lev Yashin al mejor arquero del año, el argentino fue abucheado por los presentes. Fiel a su estilo, respondió con serenidad, señalando que comprendía la reacción del público por la histórica rivalidad entre ambos países.

Este reciente episodio en París confirma que el recuerdo de la final de Catar aún genera heridas abiertas en el fútbol francés. Mientras tanto, Emiliano Martínez sigue respondiendo con profesionalismo, mostrando una fortaleza mental que lo consolida como uno de los arqueros más determinantes del panorama actual.