VIDEO - Doblete de asistencias de Daniel Muñoz con Crystal Palace

El colombiano Daniel Muñoz se ratificó como una de las grandes figuras del Crystal Palace al registrar este sábado 18 de octubre dos asistencias en el compromiso contra Bournemouth, el cual fue válido por la fecha 8 de la Premier League.

Cuando el partido estaba 0-2 en favor de Bournemouth, las águilas se lanzaron en búsqueda del descuento y de la igualdad.

En el minuto 64, Daniel Muñoz se mostró como una posibilidad por la banda derecha hasta entrar al área y recibir una habilitación de Ismaïla Sarr.

Sin perder tiempo, el colombiano sorprendió con un fuerte pase a ras de piso al segundo palo en donde apareció solo y sin marca Jean-Philippe Mateta, quien puso el 1-2 parcial.