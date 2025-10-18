Cargando contenido

Daniel Muñoz con el Crystal Palace
Actualizado:
Sáb, 18/10/2025 - 10:57

VIDEO - Doblete de asistencias de Daniel Muñoz con Crystal Palace

El colombiano fue clave para Crystal Palace frente a Bournemouth.

El colombiano Daniel Muñoz se ratificó como una de las grandes figuras del Crystal Palace al registrar este sábado 18 de octubre dos asistencias en el compromiso contra Bournemouth, el cual fue válido por la fecha 8 de la Premier League.

Cuando el partido estaba 0-2 en favor de Bournemouth, las águilas se lanzaron en búsqueda del descuento y de la igualdad.

En el minuto 64, Daniel Muñoz se mostró como una posibilidad por la banda derecha hasta entrar al área y recibir una habilitación de Ismaïla Sarr.

Sin perder tiempo, el colombiano sorprendió con un fuerte pase a ras de piso al segundo palo en donde apareció solo y sin marca Jean-Philippe Mateta, quien puso el 1-2 parcial.

Posteriormente, en el minuto 67, el japonés Daichi Kamada sorprendió con centro a la espalda de los defensores del Bournemouth.

En el espacio libre apareció el colombiano Daniel Muñoz, que sin dejar caer el balón lanzó un nuevo pase al segundo palo con destino de Jean-Philippe Mateta, que sin problemas logró el 2-2 parcial.

Al final el partido estuvo lleno de emociones hasta el punto de finalizar empatado 3-3.

