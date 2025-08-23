Cargando contenido

Luis Javier Suárez en Sporting Lisboa
Foto de X: @Sporting_CPAdep
Fútbol
Actualizado:
Sáb, 23/08/2025 - 15:41

[VIDEO] Doblete de asistencias de Luis Suárez en victoria de Sporting

El colombiano fue clave en el triunfo de Sporting sobre Nacional.

El delantero colombiano Luis Javier Suárez volvió a destacarse con la camiseta de Sporting de Lisboa en la primera división de Portugal al ser determinante en el triunfo 4-1 sobre Nacional en partido válido por la fecha 3.

A pesar de no anotar, Suárez tuvo gran protagonismo al conseguir un doblete de asistencias.

La primera habilitación de gol se registró en el minuto 52 al asistir a su compañero Pedro Gonçalves con un sutil taco dentro del área.

En el minuto 90+3, Luis Suárez fue clave al volver a cederle el balón a Pedro Gonçalves en el borde del área para que este se hiciera un espacio y concretar con un potente remate el 4-1 final.


 

Luis Suárez brilla en Sporting

El delantero colombiano Luis Javier Suárez fue titular en Sporting y jugó todo el partido. Con las dos asistencias registradas, los cuatro tiros por fuera y uno que fue bloqueado. Además, la precisión del 60 % en sus pases.

Suárez recibió una calificación de 6,6 en su segundo partido en la liga de Portugal.

