[VIDEO] Doblete de asistencias de Luis Suárez en victoria de Sporting

El delantero colombiano Luis Javier Suárez volvió a destacarse con la camiseta de Sporting de Lisboa en la primera división de Portugal al ser determinante en el triunfo 4-1 sobre Nacional en partido válido por la fecha 3.

A pesar de no anotar, Suárez tuvo gran protagonismo al conseguir un doblete de asistencias.

La primera habilitación de gol se registró en el minuto 52 al asistir a su compañero Pedro Gonçalves con un sutil taco dentro del área.