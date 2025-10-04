Actualizado:
Sáb, 04/10/2025 - 14:12
[Video] Doblete estelar de Luis Díaz con Bayern Múnich ante Frankfurt
El guajiro volvió a mostrar que está en un nivel superlativo en el fútbol alemán.
Bayern Múnich vivió una jornada redonda en su visita al Eintracht Frankfurt y gran parte del mérito tuvo nombre propio: Luis Díaz. El atacante colombiano firmó una actuación estelar al convertir dos tantos y asistir en otro para sellar un contundente 3-0 en la sexta fecha de la Bundesliga. Su rendimiento lo consolidó como una de las grandes figuras del equipo bávaro y confirmó el excelente momento que atraviesa desde su llegada a Alemania.
Desde el inicio del compromiso, el guajiro mostró su ambición y su capacidad para marcar diferencias. Apenas habían transcurrido 15 segundos cuando el exjugador del Liverpool aprovechó un pase filtrado de Serge Gnabry para quedar mano a mano con el portero Kevin Trapp.
Sin titubear, definió con precisión al primer palo para abrir el marcador. Con ese tanto, Díaz se convirtió en el autor del tercer gol más rápido en la historia del Bayern en liga, solo por detrás de Élber y Matthäus, demostrando que está hecho para los grandes escenarios.
El impacto del tanto inicial descolocó por completo al Frankfurt, que nunca logró reponerse del golpe anímico. A partir de allí, el conjunto muniqués manejó los tiempos del encuentro con autoridad y comodidad, mientras Díaz seguía siendo un dolor de cabeza para la defensa rival. Su velocidad y cambio de ritmo generaron constantes rupturas por la banda izquierda, obligando a los locales a retroceder en bloque y dejando espacios que sus compañeros supieron aprovechar.
Pasados los 25 minutos, el colombiano volvió a ser protagonista, pero esta vez en modo asistente. En una jugada colectiva, recibió en zona interior y filtró un pase preciso para Harry Kane, quien remató cruzado para ampliar la ventaja. Esa conexión entre ambos atacantes fue una muestra del entendimiento que existe en el frente ofensivo del Bayern.
El cierre del encuentro tuvo una joya más del colombiano. A los 84 minutos, Díaz arrancó desde su costado preferido, dejó en el camino a dos defensores y, con un movimiento elegante dentro del área, sacó un zurdazo imparable que se coló al ángulo. Fue el 3-0 definitivo, un gol que desató la ovación de los aficionados presentes y selló una noche inolvidable. El colombiano fue una de las figuras del Bayern anotando otro tanto con una gran jugada en el área definiendo desde la banda izquierda para sellar el marcador.
Con este doblete y la asistencia, el delantero llegó a seis goles en la temporada, además de sumar varias asistencias decisivas. Su influencia ha sido clave para que el Bayern acumule diez victorias consecutivas en todas las competencias, una cifra que reafirma el dominio del club en el fútbol alemán.
El rendimiento de Luis Díaz no pasa inadvertido en Europa. Su capacidad para adaptarse a distintos sistemas tácticos, su explosividad y su olfato goleador lo han convertido en una pieza esencial del esquema ofensivo. El partido ante el Frankfurt quedará en la memoria de los aficionados, no solo por el resultado, sino porque “Lucho” ratificó que está viviendo uno de los momentos más brillantes de su carrera deportiva.
