[Video] Durán le tiró con todo a Richard Ríos: cruce colombiano en Champions

La escena más comentada del compromiso llegó al minuto 64, con el ingreso de Jhon Jader Durán en busca de cambiar la historia para los turcos. En una jugada dividida en el centro del campo, el atacante impactó con el codo a Ríos y lo derribó con fuerza, lo que generó tensión en el terreno y obligó a la intervención médica.

El árbitro no dudó en sancionar la acción con tarjeta amarilla, mientras el público en Lisboa reaccionaba con preocupación por su jugador. Pese al golpe, Ríos se recuperó y continuó siendo una pieza clave, llevándose aplausos por su entrega y capacidad para manejar los tiempos del encuentro.

El contraste entre ambos colombianos fue evidente. Mientras el volante del Benfica terminó como uno de los mejores de la serie, Durán apenas tuvo incidencia en el juego. En los minutos que disputó, no logró generar peligro ni asociarse de manera efectiva con sus compañeros de ataque.

La situación se volvió aún más polémica en el tramo final, cuando el joven delantero pidió el cambio argumentando molestias físicas. La decisión no cayó bien en José Mourinho, técnico del Fenerbahçe, quien necesitaba variantes ofensivas para buscar el empate y mantener vivas las aspiraciones del club.