Mié, 27/08/2025 - 17:38
[Video] Durán le tiró con todo a Richard Ríos: cruce colombiano en Champions
El delantero le dio un golpe al mediocampista cuando llevaba solo tres minutos en el campo de juego.
Benfica cumplió con su objetivo y se clasificó a la fase de grupos de la UEFA Champions League tras derrotar 1-0 al Fenerbahçe en el Estádio da Luz. El tanto decisivo fue obra de Kerem Aktürkoğlu, resultado que también definió la serie global por la mínima diferencia a favor de los portugueses.
Desde el pitazo inicial, el elenco dirigido por Bruno Lage impuso condiciones con un juego ofensivo y control de la pelota. El mediocampista colombiano Richard Ríos volvió a destacarse como uno de los motores del equipo, aportando equilibrio en marca y claridad en la construcción de juego.
¡FUEGO AMIGO!— ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 27, 2025
Durán y Ríos chocaron en el Benfica vs. Fenerbahçe
El delantero sacó el codo e impactó al volante
La escena más comentada del compromiso llegó al minuto 64, con el ingreso de Jhon Jader Durán en busca de cambiar la historia para los turcos. En una jugada dividida en el centro del campo, el atacante impactó con el codo a Ríos y lo derribó con fuerza, lo que generó tensión en el terreno y obligó a la intervención médica.
El árbitro no dudó en sancionar la acción con tarjeta amarilla, mientras el público en Lisboa reaccionaba con preocupación por su jugador. Pese al golpe, Ríos se recuperó y continuó siendo una pieza clave, llevándose aplausos por su entrega y capacidad para manejar los tiempos del encuentro.
El contraste entre ambos colombianos fue evidente. Mientras el volante del Benfica terminó como uno de los mejores de la serie, Durán apenas tuvo incidencia en el juego. En los minutos que disputó, no logró generar peligro ni asociarse de manera efectiva con sus compañeros de ataque.
La situación se volvió aún más polémica en el tramo final, cuando el joven delantero pidió el cambio argumentando molestias físicas. La decisión no cayó bien en José Mourinho, técnico del Fenerbahçe, quien necesitaba variantes ofensivas para buscar el empate y mantener vivas las aspiraciones del club.
En Turquía, los medios fueron críticos con la presentación de Durán, destacando su bajo aporte y la falta de protagonismo en una llave que terminó con eliminación. Del otro lado, en Portugal, las crónicas resaltaron la actuación de Ríos, fundamental en la recuperación y el despliegue táctico de las “Águilas”.
Con el boleto asegurado a la fase de grupos, el Benfica refuerza su confianza y confirma a Richard Ríos como uno de los talentos colombianos con mayor proyección en el fútbol europeo, mientras Durán deberá trabajar para ganar confianza y responder a las expectativas en el balompié internacional.
Fuente
Antena 2