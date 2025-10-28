[Video] Ecuador aprovechó un penalti y le empató a Colombia por Liga de Naciones

Nayely Bolaños anotó el 1-1 parcial de Ecuador frente a Colombia por Liga de Naciones. Corría el minuto seis de la parte complementaria cuando hubo un penalti en favor de las locales, del cual no se percató la jueza central.

Fue evidente la falta; de hecho, parece que la única que no la vio fue la árbitra central del compromiso, quien iba a reanudar el juego con saque de meta en favor de Colombia hasta que fue llamada por el VAR.

La asistencia tecnológica hizo percatar a la árbitra central de que hubo una falta en el costado izquierdo del área, por ende se sancionó un penalti que fue ejecutado por Bolaños, una de las mejores jugadoras de Ecuador.

La jugadora marcada con la camiseta '9' tomó carrera y disparó con la derecha de forma cruzada a la parte baja de la portería de Katherine Tapia, quien adivinó el rumbo del cobro pero no consiguió desviar la pelota.