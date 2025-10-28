Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 21:42
[Video] Ecuador aprovechó un penalti y le empató a Colombia por Liga de Naciones
El partido se disputa en el Rodrigo Paz Delgado de Quito.
Nayely Bolaños anotó el 1-1 parcial de Ecuador frente a Colombia por Liga de Naciones. Corría el minuto seis de la parte complementaria cuando hubo un penalti en favor de las locales, del cual no se percató la jueza central.
Fue evidente la falta; de hecho, parece que la única que no la vio fue la árbitra central del compromiso, quien iba a reanudar el juego con saque de meta en favor de Colombia hasta que fue llamada por el VAR.
La asistencia tecnológica hizo percatar a la árbitra central de que hubo una falta en el costado izquierdo del área, por ende se sancionó un penalti que fue ejecutado por Bolaños, una de las mejores jugadoras de Ecuador.
La jugadora marcada con la camiseta '9' tomó carrera y disparó con la derecha de forma cruzada a la parte baja de la portería de Katherine Tapia, quien adivinó el rumbo del cobro pero no consiguió desviar la pelota.
Así, el juego se puso 1-1, un resultado aparentemente justo para lo que se había visto hasta entonces de lado y lado; no obstante, Colombia siguió insistiendo y consiguió el segundo de la noche.
Por intermedio de Daniela Montoya la Tricolor se fue nuevamente arriba en el marcador, pues la mediocampista impactó de primera un balón que venía cayendo afuera del área e hizo el mejor gol en lo corrido de la Liga de Naciones.
Próximo partido de Colombia en la Liga de Naciones Femenina
Colombia volverá a jugar el viernes 28 de noviembre en El Alto contra Bolivia por la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. El juego será a las 4:00 p. m. (hora colombiana).
